Սեպտեմբերի 11֊ին լայնորեն խոսվեց Ռուբինյան և Քըլըչ հանդիպման մասին, բայց չխոսվեց մինչ հանդիպումը Մարգարայի կամրջով հինգ բեռնատարների դեպի Թուրքիա մեկնումի մասին։ Մասնավորապես, 100 տոննա ծավալով բեռ է անցել Թուրքիա։
Պարզ է, որ հայկական կողմը վասալական կեցվածքով սուլթանին նվերներ է ուղարկել, բայց հետաքրքիր է՝ ի՞նչ։ Հաշվի առնելով կառավարիչների հակահայ և հայատյաց կեցվածքը, կարելի է ենթադրել՝ ամեն ինչ, օրինակ, զենք, թանկարժեք իրեր, գուցե մարդիկ, որոնց օրգանները կօգտագործեն փոխպատվաստման համար։
Ինչևէ, 2018-ին մենք մեր մատը տարանք մեր սեփական աչքը հանեցինք ու մինչ այժմ էլ շարունակում ենք ինքներս մեզ վնասել։
Հուսամ՝ չեն փորձի հերքել։
Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ