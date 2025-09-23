Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Շարունակում ենք ինքներս մեզ վնասել

23.09.2025 | 12:15

Սեպտեմբերի 11֊ին լայնորեն խոսվեց Ռուբինյան և Քըլըչ հանդիպման մասին, բայց չխոսվեց մինչ հանդիպումը Մարգարայի կամրջով հինգ բեռնատարների դեպի Թուրքիա մեկնումի մասին։ Մասնավորապես, 100 տոննա ծավալով բեռ է անցել Թուրքիա։

Պարզ է, որ հայկական կողմը վասալական կեցվածքով սուլթանին նվերներ է ուղարկել, բայց հետաքրքիր է՝ ի՞նչ։ Հաշվի առնելով կառավարիչների հակահայ և հայատյաց կեցվածքը, կարելի է ենթադրել՝ ամեն ինչ, օրինակ, զենք, թանկարժեք իրեր, գուցե մարդիկ, որոնց օրգանները կօգտագործեն փոխպատվաստման համար։

Ինչևէ, 2018-ին մենք մեր մատը տարանք մեր սեփական աչքը հանեցինք ու մինչ այժմ էլ շարունակում ենք ինքներս մեզ վնասել։

Հուսամ՝ չեն փորձի հերքել։

Կարապետ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

