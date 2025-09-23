ՔՊ-ում փաստորեն կան մարդիկ, որոնք հասկանում են իրավիճակի լրջությունն ու պատասխանատվության ծանր բեռը: ՔՊ վերջին համաժողովում, այդ պատվիրակները վարչության նախագահի պաշտոնում չեն քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանի օգտին:
Քվեարկությանը մասնակցած 917 պատվիրակներից 159-ը չեն ընտրել Նիկոլին: «Կառավարությունը ես եմ» ավտորիտար թեզն ու «մուրճը» չեն աշխատում անգամ ՔՊ ներսում:
Նրանցից 80-ը նախընտրել են այլ թեկնածուների՝ ոչ թե Նիկոլին: Իսկ 79-ը (մոտ 9%) անվավեր է դարձրել իր թերթիկը, կամ, որ նույնն է՝ ոչ մեկին չեն ցանկացել ընտրել:
ՔՊ-ի համաժողովից հետևություն պետք է անի նաև «Երկրապահը»: Պորտալարով կապված լինելով արցախյան շարժման և ՀՀ սահմանների պաշտպանության հետ՝ ԵԿՄ-ն այլևս պետք չի լինելու Նիկոլին: Նիկոլի տեսլականում այն լինելու է շատ արագ մոռացության տրվելիք, անցյալի ռազմահայրենասիրական էլեմենտ, որի գոյությունը և գործունեությունը գրգռելու է ադրբեջանցիներին («ԵԿՄ-ն փակենք, որ պատերազմ չլինի» շանտաժով):
ՔՊ համաժողովից հետևություն պետք է անի նաև ՔՊ ֆրակցիան: Եթե առաջիկայում, ինչ-ինչ պատճառներով իմփիչմենտը չհաջողվի, և երկիրը գնա հերթական (կամ արտահերթ) ընտրությունների, ապա ՔՊ վարչության նորընտիր կազմը, ընտրության սկզբունքները և թուրքերի պահանջած խնդիրներով պայմանավորված ներքին վերադասավորումները, տեսանելի ձևով հուշում են, որ հաջորդ Աժ-ում՝ ներկայիս գործող ֆրակցիայից շատերը չեն լինելու:
Արտակ ԶԱՔԱՐՅԱՆ