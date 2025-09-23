Ժողովրդի ծոցից ելած, համեստ ու պարկեշտ մարդ է, հո՞ ասելով չի...
Կարող էր չէ՞, «փառք նահատակներին և կեցցե՛ Հայաստանի Հանրապետությունը» մտքի փոխարեն ճղճղալ այլ բան, օրինակ. «Փ՜առք հայ-թուրքական եղբայրությանը և կեցցե՛նք ես ու Աննան , որ անկիրթ հայ ժողովրդին պարգևում ենք այն» ու ստիպեր բազմահազարանոց դալիճին համաչափ և ինքնամոռացաբար կրկնել՝ «կեցցե՛ք, կեցցե՛ք, կեցցե՛ք»...
Կա՞ մարդ, ով կասկածում է, որ կարող էր անել:
Կարող էր, բայց չարեց:
Չարեց, որովհետև համեստ է ու պարկեշտ, որովհետև ժողովրդի ծոցից է ելած...
Հայրենիքի զոհասեղանին իրենց կյանքը դրած նահատակների հիշատակը ստորաբար պղծող, անհայրենիք ու իշխանագար անբարոյականների անբարոյական զավակներ...
Արգամ ՊՈՂՈՍՅԱՆ