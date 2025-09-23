Վերջին 5 տարիների մեր գերխնդիրներից մեկն էր ընդդիմության ներսում քաղաքական կատաղի մրցակցությունը` #աղետի ներքո, ինչն անթույլատրելի էր:
Ինչպես տեսնում ենք, շատերը մնացին այդ մրցակցության տակ, ու շատերին դաս չեղավ, որ ամենն իր տեղն ու ժամանակն ունի:
Ինչևէ, ժամանակն ամենքին իր տեղը կդնի, անգետին, փառամոլին ու շահամոլին` իր տեղը, ապերախտին, երախտամոռին` իր տեղը, պետության և ժողովրդի վրա ղումար խաղացողին` իր տեղը, թշնամահպատակներին և կեղծ ազգայնականներին էլ` իրենց տեղը:
Ոչ ոք թող իր գլխից վեր չցատկի:
Էլիզա Առաքելյան