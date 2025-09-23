Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.09.2025
 
Արցախում ծառայություն անցած իր սեփական որդուն դարձրեց օկուպանտ

23.09.2025 | 14:22

Աննախադեպը դա էլ արեց: Իր էսօրվա հայտարարությունների համաձայն՝ Արցախում ծառայություն անցած իր սեփական որդուն դարձրեց օկուպանտ, զավթիչ, տեռորիստ, ով ՀՀ ինքնիշխան տարածքից դուրս փաստացի մասնակցել է ռազմական գործողությունների Ադրբեջանի դեմ: Ի տարբերություն 2020-ի արտադրության Փաշինյանի, 2025-ի արտադրության Փաշինյանը առերևույթ փաստում է, որ, դրա իրավունքը չունենալով, իր որդին փաստացի ռազմական հանցագործություն է կատարել: Հասկանու՞մ է, որ ոչ թե բառ առ բառ, այլ տառ առ տառ է կրկնում արդեն ալիևյան պրոպագանդայի թեզերը՝ նույնիսկ չխորանալով դրանց մեջ:

Տառացիորեն նույն բանի մեջ է մեղադրում Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական գործիչներին Ալիևը, ինչի մեջ էսօր Փաշինյանը առերևույթ մեղադրեց հազարավոր հայորդիների, այդ թվում՝ սեփական որդուն:

Էսօր, որ տուն գնաս, ասա տղայիդ, թե ինքը ով է, իսկ մյուս տղերքից՝ հեռու:

P.S. Լեգիտիմը…

Վլադիմիր Մարտիրոսյան

