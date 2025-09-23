Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Դավաճանի ցուցմունքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ

Դավաճանի ցուցմունքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ

Դավաճանի ցուցմունքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ
23.09.2025 | 17:32

Դավաճանի հերթական գրառումը թվում է, թե իր հիվանդագին շիզոիդալ հերթական դրսևորոմներից է, սակայն դա միայն առաջին հայացքից: Սա դասական ցուցմունք է Հայաստանի դեմ: Դավաճանը այս գրառմամբ, ըստ էության, նախագահ Տեր-Պետրոսյանին և Հայաստանի հետագա տարիների ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը համարեց «օկուպանտ»:

Այստեղ տեղին է վերհիշել, որ նույն թեզերով Հայաստանի նախկին նախագահներին մեղադրանքներ է հղել նաև Ալիևը:

Երկրորդ, ըստ Փաշինյանի ստացվում է, որ Հայաստանը, որպես պետություն տարիներ շարունակ «օկուպացրած» է եղել այլոց հողերը: Այստեղ նույնպես հիշում ենք տարիներ շարունակ Ալիևի կողմից Հայաստանի օկուպանտ լինելու մասով մեղադրանքները:

Երրորդ, ըստ Փաշինյանի ստացվում է, որ հայկական բանակը, հազարավոր զինվորներ հրամանատարներ «զավթել են» օտար հողեր, դրանից բխող բոլոր իրավական հնարավոր հետևանքներով:

Չորրորդ, Հայաստանին «օկուպանտ» դարձնելով դավաճանը, ըստ էության, լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար շրջանառվող այն թեզը, որի համաձայն, որպես «օկուպացիոն» տարիների փոխհատուցում Հայաստանը պետք է միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցում վճարի:

Հինգերրորդ, մարդու սիրտ է տրաքում բացահայտ պետական դավաճանության չդադարող շրջափուլից ու էն զգացումից, որ սրանք բանտերի փոխարեն դեռ իրենց աթոռներին են:

Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 39

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ապագան որոշում է անցյալը
Երբ ապագան որոշում է անցյալը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.