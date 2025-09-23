Դավաճանի ցուցմունքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ

Դավաճանի հերթական գրառումը թվում է, թե իր հիվանդագին շիզոիդալ հերթական դրսևորոմներից է, սակայն դա միայն առաջին հայացքից: Սա դասական ցուցմունք է Հայաստանի դեմ: Դավաճանը այս գրառմամբ, ըստ էության, նախագահ Տեր-Պետրոսյանին և Հայաստանի հետագա տարիների ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը համարեց «օկուպանտ»:
Այստեղ տեղին է վերհիշել, որ նույն թեզերով Հայաստանի նախկին նախագահներին մեղադրանքներ է հղել նաև Ալիևը:
Երկրորդ, ըստ Փաշինյանի ստացվում է, որ Հայաստանը, որպես պետություն տարիներ շարունակ «օկուպացրած» է եղել այլոց հողերը: Այստեղ նույնպես հիշում ենք տարիներ շարունակ Ալիևի կողմից Հայաստանի օկուպանտ լինելու մասով մեղադրանքները:
Երրորդ, ըստ Փաշինյանի ստացվում է, որ հայկական բանակը, հազարավոր զինվորներ հրամանատարներ «զավթել են» օտար հողեր, դրանից բխող բոլոր իրավական հնարավոր հետևանքներով:
Չորրորդ, Հայաստանին «օկուպանտ» դարձնելով դավաճանը, ըստ էության, լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի կողմից պարբերաբար շրջանառվող այն թեզը, որի համաձայն, որպես «օկուպացիոն» տարիների փոխհատուցում Հայաստանը պետք է միլիարդավոր դոլարների փոխհատուցում վճարի:
Հինգերրորդ, մարդու սիրտ է տրաքում բացահայտ պետական դավաճանության չդադարող շրջափուլից ու էն զգացումից, որ սրանք բանտերի փոխարեն դեռ իրենց աթոռներին են:
Դավիթ ՖԻԴԱՆՅԱՆ