Սովորեք ինձնից
23.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 24
Տեր, ու՞մ մոտ պետք է գնանք: Դու հավիտենական
կյանքի խոսքեր ունես (Հովհ. Զ. 68):
Ես եմ ձեր ուսուցիչը: Ինձնից բացի, ուրիշ ոչ մեկից մի սովորեք: ՈՒսուցիչները պետք է Ինձ մատնանշեն իբրև ճանապարհ: Իսկ այնուհետև, Ես պետք է լինեմ ձեր անփոխարինելի ու միակ ուսուցիչը:
Հավիտենական կյանքի խոսքերը այն խոսքերն են, որ ներդաշնակում են ձեր էությունը և դաշնակում անգամ ձեր երկրավոր կյանքը: Սրանք էլ ընդունեք Ինձնից:
Վախ մի՛ ունեցեք:
Բնակվեք Ի՛նձ մոտ և մնացեք Ի՛մ տնօրինության տակ:
Լցվեք անհուն երախտագիտությամբ:
Փառաբանության թևերի վրայով երկինք ուղարկեք ձեր աղոթքները:
Ինչ որ պատահում է ձեզ, ընդունեք` իբրև Իմ իրավասությամբ կատարված:
Ամեն ինչ լավ է:
Ամեն բան նախապատրաստել եմ մեծ սիրով:
Թույլ տուր, որ սիրտդ երգի:
