«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Աղոթարան

Աղոթարան
23.09.2025 | 22:00
Պարգևատու Աստված,
այսօր իմ հոգին Քեզ է դիմում՝
Ինչպես ծարավ հողը, որ սպասում է անձրևին։
Քո Խոսքն ասում է․ «Մի՛ երկնչեք ու մի՛ վախեցեք, որովհետև Տերը՝ ձեր Աստվածը, ձեզ հետ է» Բ Օրենք 31:6։
Հա՛յր,
օրհնի՛ր ինձ այս օրը քաջությամբ և տոկունությամբ,
Որ չընկրկեմ դժվարության առաջ։
Տե՛ր,
ինչպես Դանիելը, ով բացեց պատուհանները և օրական երեք անգամ աղոթեց Քեզ,
Թող ես էլ իմ օրը լուսավորեմ աղոթքով ու փառաբանությամբ` մնալով հավատարիմ Քո կամքին։
Տե՛ր,
իմ այս օրը դարձրու ոչ թե պատահական ընթացք,
Այլ վկայություն այն հավատքի, որ իմ ներսում է։
Եվ թող իմ հոգին անընդհատ աճի Քո սիրո լույսի ներքո։
Ամե՛ն։
Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Երբ ապագան որոշում է անցյալը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
