Աղոթարան
23.09.2025 | 22:00
Պարգևատու Աստված,
այսօր իմ հոգին Քեզ է դիմում՝
Ինչպես ծարավ հողը, որ սպասում է անձրևին։
Քո Խոսքն ասում է․ «Մի՛ երկնչեք ու մի՛ վախեցեք, որովհետև Տերը՝ ձեր Աստվածը, ձեզ հետ է» Բ Օրենք 31:6։
Հա՛յր,
օրհնի՛ր ինձ այս օրը քաջությամբ և տոկունությամբ,
Որ չընկրկեմ դժվարության առաջ։
Տե՛ր,
ինչպես Դանիելը, ով բացեց պատուհանները և օրական երեք անգամ աղոթեց Քեզ,
Թող ես էլ իմ օրը լուսավորեմ աղոթքով ու փառաբանությամբ` մնալով հավատարիմ Քո կամքին։
Տե՛ր,
իմ այս օրը դարձրու ոչ թե պատահական ընթացք,
Այլ վկայություն այն հավատքի, որ իմ ներսում է։
Եվ թող իմ հոգին անընդհատ աճի Քո սիրո լույսի ներքո։
Ամե՛ն։
Մեկնաբանություններ