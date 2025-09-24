Դու կարող ես բանավիճել ՀՀՇ-ի Գևորիկի, ՀՀԿ տատիկի կամ Հալաջյան Քիսոյի հետ

Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
24.09.2025 | 11:46

Պետական դավաճան նիկոլ փաշինյան, արդեն 6 ամիս է աղիողորմ խնդրում ես նախկին 3 նախագահներին, կաթողիկոսին, որ գան իբր քո հետ բանավիճեն։

Երեկ էլ (22․09․2025), նորից առանց դեղերդ խմելու, հրավիրել ես նրանց բանավեճի ու ոչ ավելի ոչ պակաս՝ ԱԱԾ քո նախկին խցում։

Չնայած երեքն էլ իմ աչքի լույսը չեն, բայց հաստատ դավաճան չեն ու հաստատ քո կատեգորիայի չեն։

Դու, օրինակ, կարաս բանավիճես՝ ՀՀՇ-ի Գևորիկի, ՀՀԿ տատիկի կամ Հալաջյան Քիսոյի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է քո ասած Կտրիճ Ներսիսյանին, էդ հարցում խորհուրդ կտամ երկու զույգ մոմ առնես ու ծոցումդ շատ պինդ պահես, որպեսզի, երբ շուտով վերադառնաս ԱԱԾ քո նախկին խուց, վառես ու ցմահ աղոթես քո աններելի մեղքերի թողության համար։

Տիգրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

