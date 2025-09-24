Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Աստծո դատաստանից դեռ ոչ ոք չի խուսափել

Աստծո դատաստանից դեռ ոչ ոք չի խուսափել
24.09.2025 | 12:21

Լսում եմ Սրբազանին ու սարսռում եմ. ինչքա՞ն մարդ պետք է անհավատ լինի, ինչքա՞ն պետք է սատանայապաշտ լինի, որ թքած ունենա տիեզերական ճշմարտության վրա: Ինչքա՞ն չպետք է սիրես՝ զավակիդ, թոռանդ, որ նրանց թաթախես մեղքի մեջ և թքած ունենաս, որ քո արած անօրինականության համար պատասխան են տալու նրանք՝ զավակները, թոռները: Իսկ պատասխան, անպայման տալու են, ոչ ոք չի ազատվելու նզովքից: Տիեզերքն անբասիր է, ամեն կեղտոտ բան երկրի վրա է և ոչ տիեզերքում: Տիզերական արդարությունից (իմա՝ Աստծո դատաստանից) դեռ ոչ ոք չի խուսափել:

Հար ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Հ․Գ․

Միքայել սրբազանի վերջին խոսքը դատարանում՝

https://www.youtube.com/watch?v=j1IWG2asTX4

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

