Բացառիկ հնարավորություն՝ բոլորիս ջանքերը մեկտեղելու

2025 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Ազգային ժողովում կայանալիք` Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու թեմայով խորհրդարանական լսումներին զուգահեռ, Ազգային ժողովի մուտքի մոտ, Բաղրամյան պողոտայի վրա ժամը 12:00-ից հրավիրվում է հանրահավաք։ Սա բացառիկ հնարավորություն է մեր բոլորի ջանքերը մեկտեղելու և համատեղ ուժերով, օրինական և սահմանադրական ճանապարհով թշնամու տիրապետությունից ազատվելու համար։
Հավաքն արտոնված է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից։
Խնդրում եմ տարածել այս տեղեկատվությունը, ծանուցել և կազմակերպել բոլորիս միասնական մասնակցությունը։
Էդգար ՂԱԶԱՐՅԱՆ