«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց

24.09.2025 | 13:24

Փախածների փախածը, վախկոտներից ամենավախկոտը, դավաճաններից ամենադավաճանը, թռածներից ամենաթռածը՝ խոսում է փախնելու մասին։

Դու քո ողջ ճղճիմ կյանքը ապրել ես կզած ու կռացած՝ սկզբում Հայաստանի ներսում քծնելով ու շողոքորթելով ուժեղներին, իսկ հիմա՝ հանկարծակի հարստացած չտես գեղցու պես ինքդ քո ստվերից զարմացած, բոլորին վերևից ես նայում։

Սա նորմալ պահվածք է քո նման անորակ ու անարժեքի համար։

Բայց պատմությունը դաժան է. և հենց պատմության դատի առաջ է բացահայտվելու քո իրական էությունը՝ ճղճիմ, թուրքի կոշիկ լիզող, սեփական ժողովրդի վրա թքած ունեցած։

Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց։

Նարեկ ՊԱՐՈՆՅԱՆ

