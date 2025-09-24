Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Մեղադրյալը դու՛ք էիք, իսկ դատավորը՝ Միքայել Սրբազանը

24.09.2025 | 14:03

Հետևում էի Միքայել Սրբազանի դատական նիստին ու, «պարոնայք» դատախազներ, դատավորներ, քննիչներ... դուք ամոթից գետինը չե՞ք մտնում։

Չամաչեցի՞ք Սրբազանի խոսքերից, ձեր ողորմելի ու թշվառ վիճակից զզվանք չապրեցի՞ք։

Գոնե հասկացա՞ք, որ Սրբազանն ավելի ազատ էր քան դուք, որովհետև Նա ԱՍՏԾՈՒ ԾԱՌԱՆ Է (չնայած իր իշխանական ծագմանը), իսկ դու՛ք՝ ընդամենը մի դասալիքի ստրուկներ եք։

Սրբազանը չի վախենում, որովհետև Նա մոտ է Աստծուն։ Նա գիտի, որ պետք է գար այն օրը, երբ նեռի կնիքը իրենց վրա վերցրածները կդատեին Քրիստոսի ծառաներին, բայց Նա նաև գիտի Տիրոջ պատգամը՝ «երբ ձեզ դատեն, դուք մենակ չեք լինի, Ես կլինեմ ձեզ հետ ու կխոսեմ ձեր փոխարեն»։

Հենց դրա համար էլ Սրբազանը չի վախենում ու ձեզ ձեր տեղն է ցույց տալիս, իսկ դուք ՎԱԽԵՆՈՒՄ եք, վախենում եք նիկոլից, վախենում եք աշխատանք կորցնելուց, վախենում եք նեղություն կրելուց, վախենում եք դատարանի առաջ կանգնելուց՝ վախենում եք բոլորից ու ամեն ինչից, և այդ վախերի մեջ կորցնում, ուրանում եք Աստծուն, պղծում եք ձեր եկեղեցին, դավաճանում եք ձեր հայրենիքը, նզովքի տակ եք դնում ձեր սերունդներին... մինչդեռ պետք էր պարզապես մի՛ քիչ, թեկուզ շա՜տ քիչ ԱՍՏՎԱԾԱՎԱԽ լինել։

Անի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Հ.Գ.

Ի դեպ, «պարոնայք» դատախազներ ու դատավորներ, այսօր Միքայել Սրբազանի դատը չէր, այսօր ձե՛ր դատն էր, ձեր իշխանությա՛ն դատն էր, այսօր մեղադրյալը դու՛ք էիք, իսկ դատավորը՝ Միքայել Սրբազանը...

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց
Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

