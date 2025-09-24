Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Իսկ իրավապահ համակարգը զբաղված է արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով

Իսկ իրավապահ համակարգը զբաղված է արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով

Իսկ իրավապահ համակարգը զբաղված է արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով
24.09.2025 | 15:00

Թմրանյութերն ու ապօրինի զենքը հսկայական ծավալնելով շրջանառվում են Հայաստանում` ամեն օր հանգեցնելով նորանոր սպանությունների ու մահերի։

Իսկ զենքի ու թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը «անխոչընդոտ» իրականացվում է, որովհետև իրավապահ համակարգը զբաղված է կա՛մ ամրագոտու ու ապակիների մգեցվածության համար մարդկանց տուգանելով, կա՛մ էլ` արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով ու կալանքի համար անվերջ միջնորդելով։

Դե, մոնտաժման հմտությունների մասին ավելորդ է խոսել. Հոլիվուդն ու Բոլիվուդը լուրջ տաղանդներ են կորցրել...

Վահե Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 183

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց
Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.