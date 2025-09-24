Իսկ իրավապահ համակարգը զբաղված է արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով

Թմրանյութերն ու ապօրինի զենքը հսկայական ծավալնելով շրջանառվում են Հայաստանում` ամեն օր հանգեցնելով նորանոր սպանությունների ու մահերի։
Իսկ զենքի ու թմրանյութերի ապօրինի շրջանառությունը «անխոչընդոտ» իրականացվում է, որովհետև իրավապահ համակարգը զբաղված է կա՛մ ամրագոտու ու ապակիների մգեցվածության համար մարդկանց տուգանելով, կա՛մ էլ` արքեպիսկոպոսներ ու բարերարներ ձերբակալելով ու կալանքի համար անվերջ միջնորդելով։
Դե, մոնտաժման հմտությունների մասին ավելորդ է խոսել. Հոլիվուդն ու Բոլիվուդը լուրջ տաղանդներ են կորցրել...
Վահե Գրիգորյան