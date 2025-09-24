Իրենք էլ են զարմանում իրենց լկտիության ու անպատժելիության վրա

Ավելի քան վստահ եմ, որ սրանք ոչ միայն իրենց հանցավոր գործողությունն են ծրագրում, այլ նաև՝ դրան հաջորդող գործողությունների սցենարը։ Վստահ եմ, որ իրենք վաղուց արդեն ունեն նշանակված մեղավորներ, որոնք շուտով պիտի «բացահայտվեն և պատժվեն», իսկ հավանական բողոքի ալիքն էլ արդեն ունի իր պոտենցիալ թիրախը, որի դեմ պետք է վերափոխել դրա զարգացումների ուղղությունը։ Բեմադրությունն էլ մի քանի անգամ փորձարկած կլինեն։
Օրը ցերեկով քաղաքի կենտրոնում մարդկանց վրա կրակած պաշտոնյա օլիգարխի եղբորը մի երկու ամսով ձևական կալանք տվեցին ու բաց թողեցին...
Սենց բաներն ի՞նչ է, որ չկազմակերպեն...
Մի ամբողջ Արցախ են հանձնել՝ առանց մի հատ օֆ անելու, քանի-քանի հազարի գլուխն են կերել...
Հլա որ մարսում են իրենց կերած բոլոր գլուխները ու էնքան արխային են, որ շարունակում են գլխակերության իրենց սատանայական խրախճանքը:
Ոչ վտանգ են զգում, ոչ էլ վախ ունեն: Լպիրշացել ու լկտիացել են այն աստիճանի, որ իրենք էլ են զարմանում իրենց լկտիության և անպատժելիության վրա:
Զաքար Խոջաբաղյան