«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Իրենք էլ են զարմանում իրենց լկտիության ու անպատժելիության վրա

24.09.2025 | 16:06

Ավելի քան վստահ եմ, որ սրանք ոչ միայն իրենց հանցավոր գործողությունն են ծրագրում, այլ նաև՝ դրան հաջորդող գործողությունների սցենարը։ Վստահ եմ, որ իրենք վաղուց արդեն ունեն նշանակված մեղավորներ, որոնք շուտով պիտի «բացահայտվեն և պատժվեն», իսկ հավանական բողոքի ալիքն էլ արդեն ունի իր պոտենցիալ թիրախը, որի դեմ պետք է վերափոխել դրա զարգացումների ուղղությունը։ Բեմադրությունն էլ մի քանի անգամ փորձարկած կլինեն։

Օրը ցերեկով քաղաքի կենտրոնում մարդկանց վրա կրակած պաշտոնյա օլիգարխի եղբորը մի երկու ամսով ձևական կալանք տվեցին ու բաց թողեցին...

Սենց բաներն ի՞նչ է, որ չկազմակերպեն...

Մի ամբողջ Արցախ են հանձնել՝ առանց մի հատ օֆ անելու, քանի-քանի հազարի գլուխն են կերել...

Հլա որ մարսում են իրենց կերած բոլոր գլուխները ու էնքան արխային են, որ շարունակում են գլխակերության իրենց սատանայական խրախճանքը:

Ոչ վտանգ են զգում, ոչ էլ վախ ունեն: Լպիրշացել ու լկտիացել են այն աստիճանի, որ իրենք էլ են զարմանում իրենց լկտիության և անպատժելիության վրա:

Զաքար Խոջաբաղյան

Տարածաշրջանային

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց
Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
.