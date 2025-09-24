Մեկ գիշերում երկու մահ, երկու հայտնի գործիչների մահ՝ պատահականությու՞ն է

Սանկտ Պետերբուրգում՝ Հայաստանի հյուպատոսության շենքում, մահացած են գտել Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով նախկին ներկայացուցիչ Բորիս Ավագյանին:
Նրան հայտնաբերել են զուգարանում, անգիտակից վիճակում:
Հ.Գ.
Բորիս Ավագյանը խնդրել էր իրեն արտահանձնել ՀՀ-ին, և մահացել է Հայաստանի հյուպատոսության շենքում (այսինքն Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատվության և տնօրինության տակ գտնվող շենքում)։
ՈՒ՞մ ձեռք չէր տալիս, որ Բորիս Ավագյանը խոսի և մեկ գիշերում երկու մահ, երկու հայտնի գործիչների մահ (որոնք իշխանության մաս չեն կազմում)՝ պատահականությու՞ն է։
Անի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Հ․Գ․
Բորիս Ավագյանի վերջին խոսքը տեսանյութում՝
https://www.facebook.com/lilo.sargsyan.7/videos/2645340599286294