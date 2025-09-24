Մանրամասն որոնում (արխիվ)
24.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդ Փաշազադեն կրկին հարձակվել է Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա

Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդ Փաշազադեն կրկին հարձակվել է Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա

Ադրբեջանի կրոնական առաջնորդ Փաշազադեն կրկին հարձակվել է Հայոց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու վրա
24.09.2025 | 19:39

Բնականաբար հիշում ենք, որ նախորդ հարձակմանը հաջորդեց «Նիկոլ Փաշինյան&Co»-ի հայհոյախոսությունն ու բանսարկությունը Եկեղեցու և Եկեղեցու հոգևորականների նկատմամբ։

Փաշազադեի վերջին հայտարարությունն էլ կարծես թե ազդակ է Եկեղեցու վրա նոր հարձակում կազմակերպելու համար։ Համենայն դեպս ժամանակագրությունը հենց այդ մասին է հուշում։

Իսկ Փաշազադեն ասել է․

«Կրոնական առաջնորդների հետ ազատագրված Ղարաբաղ այցելությունների ժամանակ մենք պարբերաբար նրանց ծանոթացնում ենք ադրբեջանական իրականությանը։ Մենք ներկայացնում ենք համոզիչ ապացույցներ, որոնք բացահայտում են Հայ եկեղեցու հակաադրբեջանական քարոզչությունը և մինչ օրս շարունակվող ռևանշիստական ապատեղեկատվությունը»։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 92

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

Էներգետիկ անվտանգությունը ինքնիշխանության հենասյուներից է

2025 թ.-ի առաջին 7 ամիսների ընթացքում Վրաստանն ավելացրել է էլեկտրաէներգիայի ներկրումը շուրջ 634%-ով՝ հասցնելով այդ ցուցանիշը ֆինանսական արտահայտմամբ 26,1 մլն ԱՄՆ դոլարի:
Ընդ որում, ներկրման ընդհանուր կառուցվածքում Հայաստանից ներկրված էլեկտրաէներգիայի բաժինը կազմել է ընդամենը 4,3 մլն ԱՄՆ դոլար...

Սոցցանցային գրառումներ

Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց
Հավերժական խարան ու անեծք՝ մի քանի տարի «կեղծ թագավոր» երևալու դիմաց

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.