27.09.2025
 
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Աղոթարան
24.09.2025 | 22:00
Աղբյո՛ւր իմաստության,
հոգիս խոնարհվում է Քո առջև այս լուսաշող առավոտին`
հիշելով Սաղմոսերգուի խոսքը․
«Ղեկավարի՛ր ինձ, Տե՛ր, քո պատվիրանների ճանապարհով,
որնրանց մեջ գտնեմ իմ ուրախությունը»։
Լուսավորի՛ր իմ միտքը Քո օրենքի իմաստությամբ,
լցրո՛ւ իմ սիրտը Քո խոսքի քաղցրությամբ,
որ քայլերս հաստատուն լինեն
և չսայթաքեն աշխարհի փոշու ու խավարի մեջ։
Ո՜վ Հիսուս Քրիստոս,
ընդունի՛ր այս օրվա սկիզբը,
օրհնի՛ր իմ ընտանիքը, հարազատներիս, ընկերներին և աշխատանքս,
պահի՛ր մեզ բոլորիս Քո փրկարար ձեռքի մեջ։
Եվ Քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամե՛ն։
Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Նոր մոտեցում
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
