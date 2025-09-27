Աղոթարան
24.09.2025 | 22:00
Աղբյո՛ւր իմաստության,
հոգիս խոնարհվում է Քո առջև այս լուսաշող առավոտին`
հիշելով Սաղմոսերգուի խոսքը․
«Ղեկավարի՛ր ինձ, Տե՛ր, քո պատվիրանների ճանապարհով,
որնրանց մեջ գտնեմ իմ ուրախությունը»։
Լուսավորի՛ր իմ միտքը Քո օրենքի իմաստությամբ,
լցրո՛ւ իմ սիրտը Քո խոսքի քաղցրությամբ,
որ քայլերս հաստատուն լինեն
և չսայթաքեն աշխարհի փոշու ու խավարի մեջ։
Ո՜վ Հիսուս Քրիստոս,
ընդունի՛ր այս օրվա սկիզբը,
օրհնի՛ր իմ ընտանիքը, հարազատներիս, ընկերներին և աշխատանքս,
պահի՛ր մեզ բոլորիս Քո փրկարար ձեռքի մեջ։
Եվ Քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամե՛ն։
