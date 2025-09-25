Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » «Երկու խոսք» «Իրական Հայաստանի» վերաբերյալ

«Երկու խոսք» «Իրական Հայաստանի» վերաբերյալ

«Երկու խոսք» «Իրական Հայաստանի» վերաբերյալ
25.09.2025 | 10:44

Որպեսզի պետական պաշտոնյային «ապացուցեր» իր և Շուրա Բալագանովի հարազատ եղբայր` լեյտենանտ Շմիդտի որդի, լինելու հանգամանքը, Օստապ Բենդերը գրպանից հանում էր տվյալ գործի հետ կապ չունեցող փոստային անդորրագրեր և տարատեսակ կտրոններ: Տեսնելով թղթիկները, պաշտոնյան չէր խորանում դրանց բովանդակության մեջ և հավատում Բենդերին:

Պարզվում է, որ նմանօրինակ հնարք լայնորեն կիրառվում է «իրական Հայաստանում», հատկապես` գործարարների շրջանում:

Ուրեմն, որպեսզի ապացուցեն օրվա իշխանություններին իրենց «նվիրվածությունը», օրվա գործարարներից շատերը որոշակի գումարներ են փոխանցում տարբեր «հայրենասիրական» ֆոնդերին և պահում անդորրագրերը: Հարկ եղած դեպքում, ենթադրենք` վերջիններիս դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում, վերջիններս քննիչին են ցույց տալիս, օրինակ` ՔՊ-ի կամ օրվա իշխանության հետ փոխկապակցված ինչ-որ ֆոնդի հաշվին փոխանցված գումարի անդորրագիրը: Ասում են, որ անդորրագրերը որոշակի ազդեցություն թողնում են:

Փաստորեն, «իրական Հայաստանում» սովորական անդորրագիրը կարող է «нарушиловка»-ի դեր խաղալ:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

Դիտվել է՝ 137

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի
Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.