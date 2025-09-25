Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Աստիճանաբար Սրբազանը դառնում էր համահայաստանյան գաղափարական առաջնորդ, իսկ էս ընթացքը մահվանը հավասար էր նիկոլենց համար

Աստիճանաբար Սրբազանը դառնում էր համահայաստանյան գաղափարական առաջնորդ, իսկ էս ընթացքը մահվանը հավասար էր նիկոլենց համար

Աստիճանաբար Սրբազանը դառնում էր համահայաստանյան գաղափարական առաջնորդ, իսկ էս ընթացքը մահվանը հավասար էր նիկոլենց համար
25.09.2025 | 11:00

Ասել և կրկնում եմ՝ Միքայել Սրբազանին անազատության մեջ պահելու կարևորագույն ֆակտորը վերջինիս հրապարակային խոսքն ու դրա ազդեցությունն էր բնակչության վրա։

Հայի թշնամիները հստակ տեսնում էին, որ Սրբազանի ամեն մի նախադասություն, ամեն մի հարցազրույց խորը հետք էր թողնում ունկնդիրների վրա։

Նույնիսկ մարդիկ, ովքեր այս կամ այլ կերպ հարում էին իշխանություններին, սկսում էին մտածել, սկսում էին հարցեր տալ ու սկսում էին լսել ու էլի լսել Սրբազանին։

Իսկ ժողովրդի լայն զանգվածներին արթնացնող ու մարդու մեջ մարդկայինը վերստեղծող Սրբազանը ռեալ ու իրական սպառնալիք էր դարձել արդեն, քանի որ նա ժամանակի հրամայականով և Աստծո նախախնամությամբ էր երևան եկել։

Սրա մասին վկայում էին տասնյակ միլիոնների հասնող դիտումների հանրագումարները։

Նա խոսելով մեր թերություններից՝ միևնույն ժամանակ գերպրոֆեսիոնալ կերպով կարողանում էր մարդու մեջ արթնացնել կիսամեռ արժանապատվությունը, խարխափող անտարբերությունը։

Աստիճանաբար Սրբազանը դառնում էր համահայաստանյան գաղափարական առաջնորդ, իսկ էս ընթացքը մահվանը հավասար էր նիկոլենց համար։

Էստեղ փնտրեք Սրբազանին ֆիզիկապես մեկուսացնելու գլխավոր պատճառը։

Գագիկ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի
Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.