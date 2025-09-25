Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Հայաստանը խաբում է իր քաղաքացիներին

25.09.2025 | 11:40

Ի՞նչ կլինի, եթե ընտանիքի բյուջեն ծախսվի բացառապես, ենթադրենք` պանիր և լուցկի գնելու վրա: Դա առնվազն աննորմալություն է:

Ահա, այդօրինակ աննորմալությունն իրականացվում է Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում: Բերեմ պարզագույն օրինակ: Երևանի Մ Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանը յուրաքանչյուր տարի ավարտում է շուրջ 600-700 մարդ: Արդյո՞ք տարեկան կտրվածքով Հայաստանին այդքան բժիշկ է անհրաժեշտ: Իհարկե, ոչ:

Արդյո՞ք կրթության ոլորտի պատասխանատուները (ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը) չգիտեն այդ պարզ ճշմարտությունը: Իհարկե, գիտեն:

Խնդիրը պարզ է: Բուհը և պետությունը գումար են աշխատում: Եվ թքած, թե հետո ինչ է լինելու:

Իսկապես` ի՞նչով են զբաղվելու Բժշկականն ավարտած տասնյակ հազարավոր բժիշկները, որոնք «ծանոթ-բարեկամ» չունեն: Կարծում եմ` նրանց զգալի մասը կհեռանա Հայաստանից: Մյուս մասն այլ գործով կզբաղվի: Արդյունքում` ստացվում է Հայաստանի «հերոս» (ըստ Nikol Pashinyan / ՆիկոլՓաշինյանի) հարկատուների գրպաններից հանուն ոչնչի մեծ գումարներ ծախսվեց: Ավելի լավ չէ՞ր լինի Հայաստանի բյուջեից պանիր և լուցկի գնվեր և բաժանվեր քաղաքացիներին: Դա, ինչպես ասացի, աննորմալություն է, սակայն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին դիպլոմի տեսքով «թղթի կտոր» վաճառելն ու ճանապարհելն անբարոյականություն է և սովորական խարդախություն:

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ

