Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Գործ ունենք ձախողված ներքին անվտանգության համակարգի հետ

Գործ ունենք ձախողված ներքին անվտանգության համակարգի հետ

Գործ ունենք ձախողված ներքին անվտանգության համակարգի հետ
25.09.2025 | 13:22

Արձանագրենք, որ ՀՀ ՆԳՆ–ն և ՆԳՆ–ի գլխավորությամբ ՀՀ Կառավարությունը տապալել է ո՛չ միայն արտաքին անվտանգության ապահովման իր իմպերատիվ պարտավորությունը, այլև ՀՀ ներքին անվտանգությունը։ Գործ ունենք ձախողված ներքին անվտանգության համակարգի հետ։

Բացատրեմ՝

ՆԳՆ Ոստիկանությունը պարտավոր է գնահատել երկրում քրեածին իրավիճակը, ընդ որում՝ համայնքային առանձնացված և դետալավորված վերլուծություններով։ Ցանկացած պարագայում Ոստիկանության ուշադրությունը կենտրոնանում է այն հնարավոր քրեածին միջավայրի վրա, որտեղ կա հատկապես «վենդետայի» վտանգ։

Փարաքար համայնքը հենց այդպիսին էր։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերվում է հասարակական, պետական և համայնքային գործիչներին, ապա ո՛չ միայն Ոստիկանությունը, այլև Ազգային Անվտանգության ծառայությունը պարտավոր էին առանձնացնել հնարավոր «վենդետայի» շրջանակը, բացահայտել նպաստավոր գործոնները և չեզոքացնել դրանք։

Այսինքն՝ համայնքապետը և համայնքապետի անվտանգությունը պետք է լիներ հատուկ ծառայությունների և ոստիկանության առանձնակի ուշադրության կենտրոնում։

Ցավոք, այս ֆունկցիաները ժամանակակից Հայաստանում վերաբերվում են բացառապես իշխանական և պրոիշխանական շրջանակներին, իսկ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդիկ Հայաստանում ուղղակի անպաշտպան են։

Հասարակությունը պարտավոր է առավել պահանջատեր լինել, որովհետև երկրում ներքին անվտանգությունը նույնքան խոցելի է, որքան արտաքին անվտանգությունը։ Ոստիկանության և հատուկ ծառայությունների առաջնային պարտավորությունը ո՛չ թե հանցագործություն արձանագրելն ու բացահայտելն է, այլ կանխարգելելը, որը առավել մեծ պարտավորություն և պատասխանատվություն է պահանջում։

Ցավակցում եմ Վոլոդյա Գրիգորյանի ընտանիքին և հարազատներին։ Սա ժամանակակից Հայաստանի պատմության մեջ ներքին անվտանգության մեծ խարաններից մեկն է։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Ցավակցում եմ նաև Արարատի մարզի քրեական ոստիկան Կարեն Աբրահամյանի ընտանիքին և հարազատներին։ Շուտափույթ ապաքինում՝ վիրավոր Արծրուն Գալստյանին։

Դիտվել է՝ 110

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի
Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.