25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Կլաուդիա Կարդինալե-«Մայրիկը», որ չի մահանում

25.09.2025 | 14:00

Կինոյի աշխարհն այսօր կորցրել է լեգենդ, որի ներկայությունը էկրանին դառնար անմոռաց հիշողություն, որ խառնում էր կյանքն ու արվեստը՝ սեր ու ուժ հաղորդելով յուրաքանչյուրի հոգուն: Կլաուդիա Կարդինալեն դարձավ այն դերասանուհին, որը ոչ միայն խաղաց, այլ վերածվեց պատմությունների, զգացմունքների ու մարդկային հոգու արտացոլման խորհրդանիշի:

Հայ հանդիսատեսի համար նրա անունը անմահացել է «Մայրիկ» ֆիլմով՝ Արաքսիի կերպարի միջոցով, որը մարմնավորում է հայ մոր անսահման սերն ու տոկունությունը, ծանր կորուստների մեջ ապրելու կարողությունը:

Այս դերակատարման մեջ Կարդինալեն ներդրել է տարիների աշխատանքի ու նվիրվածության ամենամեծ փորձը, որպեսզի հնչի իսկական ճշմարտություն, շոշափելի դարձնի պատմության ցավը և մարդկային ուժը:

Կինոյի աշխարհում Կլաուդիա Կարդինալեն հանդես է եկել նաև բազմաթիվ այլ գլուխգործոցներում՝ Ֆեդերիկո Ֆելինիի «81/2», Սերժիո Լեոնեի «Երկար ժամանակ առաջ Արևմուտքում», Լուչինո Վիսկոնտիի «Գայլաքաղ», Բլեյք Էդվարդսի «Կարմիր Պանտերա» և այլ ֆիլմերում:

Իր էլեգանտությունը, ուժը, արտակարգ ներկայությունը և վառ արտաքինը նրան դարձրել են 20-րդ դարի կինոյի ամենանշանավոր խորհրդանիշներից մեկը:

Հայերի համար «Մայրիկը» առանձնահատուկ է, քանի որ Կարդինալեն մարմնավորեց Արաքսիի կերպարը՝ հայ մոր նվիրվածությունն ու հոգատարությունը ամբողջ ուժով փոխանցելով էկրանին: Նա այնպիսի խորությամբ ուսումնասիրեց դերը, որ նրա խաղը դարձավ կենդանի օրինակ հայ մայրերի տոկունության, սիրո և զոհողության: Յուրաքանչյուր հայացք, ժպիտ և շարժում արտացոլում էր մոր հոգու ուժն ու ապրած ցավը, դարձնելով կերպարը անմահ:

Կարդինալեն ոչ միայն դերասանուհի էր, նա արվեստի կամուրջ էր մշակույթների միջև, ներշնչանքի աղբյուր և կինոյի դասական օրինակ, որի դերերը վաղուց անցել են էկրաններից և դարձել մարդկային զգացմունքների, պատմության ու հիշողության կենդանի խորհրդանիշներ:

Եվ այսօր, երբ նա կյանքից հեռացել է, «Մայրիկը» և նրա մնացած բոլոր կերպարները շարունակվում են մեր ներսում. մեր ժպիտներում, հիշողություններում և այն լույսում, որը նա թողել է աշխարհում:

Կարդինալեի արվեստը չի մարում. այն ապրում է մեզնով, մեզ հիշեցնելով՝ ինչպես սիրել, տանջվել և պահպանել այն, ինչ իսկապես հավերժ է՝ մարդկային հոգին, սերը և հիշողությունը:

Կլաուդիա Կարդինալե՝ շնորհակալություն կյանքն ու արվեստը անխոնջ նվիրելու համար: Ձեր ներկայությունը մեզ հետ է մնալու մշտապես. հենց այդպես են ապրում լեգենդները։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

