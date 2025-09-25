Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Սթափվելու պահն է

Սթափվելու պահն է

Սթափվելու պահն է
25.09.2025 | 15:16

Հայե՛ր, Հայե՜ր,1915 թիվը կրկնում են, իսկ մենք կամ գրում ենք , կա՛մ խոսում ենք, կամ սրճարաններոմ ենք նստած:

Տագնապ հնչեցնելու ժամանակն անգամ անցել է, հիմա պետք է միջազգային բոլոր ատյանների դռներից ներս լցվել ու պատասխան պահանջել, թե ի՞նչ եք ուզում դուք՝ բոլորդ, Հայ ժողովրդից, ինչո՞ւ դարը մեկ թուրքի ձեռքով ցեղասպանության եք ենթարկում հայերիս։

Կա՞ աշխարհում որևէ ժողովուրդ, որին մենք՝ հայերս, մեր տաղանդով ու ազնիվ աշխատանքով օգտակար եղած չլինենք։

Չկա՛։

Կա՞ աշխարհում մի ժողովուրդ, որի հանդեպ մենք բռնություն ենք կիրառել և խլել ենք նրանից նրա հայրենիքը կամ ցեղասպանության ենք ենթարկել մեր հազարամյա գոյության ընթացքում։

Չկա՛։

Ի՞նչ եք ուզում մեզանից, մենք շռայլ ենք եղել և անսակարկ առատությամբ ձեզ բաժին ենք հանել Աստվածատուր մեր շնորհներից, հաճախ ձեզ ավելի շատ ենք տվել, քան մեզ համար ենք արել։

Դուք իսկապե՞ս կորցրել եք Աստվածային խիղճը և ձեր մարդկային էությունը,կարծես Արարիչը բոլորիս ստեղծել է իր նմանությամբ ու պատկերով, դուք որտե՞ղ կորցրեցիք Աստվածային Պատկերը ձեր։

Հայոց կրկնվող ցեղասպանությունները մարդկության դեմքին սև խարան են։

Սթափվե՛ք, մարդի՛կ, աշխարհը կվերածվի Սոդոմ -Գոմորի այն պատճառով, որ մարդիկ բռնություն և դժբախտություն են բերում ուրիշ մարդկանց և ազգերին և անտաբրեր են ուրիշ մարդկանց ու ժողովուրդների դժբախտության հանդեպ։

Աստված հենց դա՛ չի ներում, երբ իր ստեղծածները սպանում են իր ստեղծած մյուս մարդկանց։

Աշխարհը տարերային աղետների հորձանուտի մեջ է, և դա Արարչի պատիժն է այն ժողովուրդներին ու պետություններին, որոնք բարբարոսություն են տարածում ուրիշ ժողովուրդների հանդեպ։

Այդ աղետներն Արարչի սթափության ապտակներն են բարբարոսություն տարածող ժողովուրդների դեմքին։

Սթափվե՛ք, Աստվածային ուղուց շեղված մարդի՛կ, ձեր պատիժը մեզ հասցրած դժբախտություններից շատ ավելի ծանր է լինելու։

Մարի ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ-ԽԱՆՋՅԱՆ

Դիտվել է՝ 56

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի
Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.