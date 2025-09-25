Ժողվարչապետը որոշել է անվանափոխել Լենինգրադյան փողոցը

Բնականաբար, սա ստոր քաղաքական-գաղափարական և հակառուսական քայլ է: Դե, սրբապիղծ են սրանք, սրանց ի՞նչ ասես: Սրանք իրենց Ցեղասպանությունն են հանել վաճառքի և ուրանում են, սովետական ժողովրդի ցեղասպանությունը Լենինգրադում ինչո՞ւ չպղծեն և դրանով լրացուցիչ վրդովմունք պատճառեն ռուսներին և նրանց առաջնորդին:
Բայց եթե ուզում են Քըրք Քըրքորյանի անվան փողոց ունենալ Երևանում, ինչը գովելի է, ինչո՞ւ Քըրքորյանի անունը չտալ, ասենք, Վրացյան Սիմոնի փողոցին, որի շնորհիվ զրկվեցինք 50 հազար ք/կմ տարածքից, որը Մուստաֆա Քեմալին գրում էր, թե օգնիր ինձ ռուսներին քշենք էստեղից, ինձ պետք չէ 60 հազարանոց Հայաստան, ես կբավարարվեմ 10 հազարով և քո համբալի կարգավիճակով:
Ոչ չեն անի դա սրանք, քանզի սրանք մեր օրերի արևմտական վրացյան սիմոններն են՝ անգլոսաքսերի աշխարհաքաղաքական պրոյեկտների իրականացման գործիքները:
Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հ.Գ.
Ի դեպ, Քըրքորյանի սխրանքը գնահատվում է կես միլիարդ դոլար, և սրանք նրա անվամբ փողոցներ են կոչում:
Եթե էդքան երախտապարտ են, ապա երկու փողոց էլ պետք է կոչել Սամվել Կարապետյանի անվամբ, որը Հայաստանի վրա ծախսել է մեկ միլիարդ, այսինքն, Քերքորյանից երկու անգամ շատ: Կարծում եմ, տրամաբանական բան եմ ասում։