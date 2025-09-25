Մանրամասն որոնում (արխիվ)
25.09.2025
 
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
Նորություններ » Ժողվարչապետը որոշել է անվանափոխել Լենինգրադյան փողոցը

Ժողվարչապետը որոշել է անվանափոխել Լենինգրադյան փողոցը

Ժողվարչապետը որոշել է անվանափոխել Լենինգրադյան փողոցը
25.09.2025 | 15:41

Բնականաբար, սա ստոր քաղաքական-գաղափարական և հակառուսական քայլ է: Դե, սրբապիղծ են սրանք, սրանց ի՞նչ ասես: Սրանք իրենց Ցեղասպանությունն են հանել վաճառքի և ուրանում են, սովետական ժողովրդի ցեղասպանությունը Լենինգրադում ինչո՞ւ չպղծեն և դրանով լրացուցիչ վրդովմունք պատճառեն ռուսներին և նրանց առաջնորդին:

Բայց եթե ուզում են Քըրք Քըրքորյանի անվան փողոց ունենալ Երևանում, ինչը գովելի է, ինչո՞ւ Քըրքորյանի անունը չտալ, ասենք, Վրացյան Սիմոնի փողոցին, որի շնորհիվ զրկվեցինք 50 հազար ք/կմ տարածքից, որը Մուստաֆա Քեմալին գրում էր, թե օգնիր ինձ ռուսներին քշենք էստեղից, ինձ պետք չէ 60 հազարանոց Հայաստան, ես կբավարարվեմ 10 հազարով և քո համբալի կարգավիճակով:

Ոչ չեն անի դա սրանք, քանզի սրանք մեր օրերի արևմտական վրացյան սիմոններն են՝ անգլոսաքսերի աշխարհաքաղաքական պրոյեկտների իրականացման գործիքները:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հ.Գ.

Ի դեպ, Քըրքորյանի սխրանքը գնահատվում է կես միլիարդ դոլար, և սրանք նրա անվամբ փողոցներ են կոչում:

Եթե էդքան երախտապարտ են, ապա երկու փողոց էլ պետք է կոչել Սամվել Կարապետյանի անվամբ, որը Հայաստանի վրա ծախսել է մեկ միլիարդ, այսինքն, Քերքորյանից երկու անգամ շատ: Կարծում եմ, տրամաբանական բան եմ ասում։

Դիտվել է՝ 58

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի
Կիմայի հեռանալով՝ մի շատ թանկ, անվերականգնելի անգին բան կորցրի

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.