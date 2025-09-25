Մանրամասն որոնում (արխիվ)
«Եթե իրավիճակը դիտարկենք ֆինանսական տեսանկյունից, հատկապես պարզ կդառնա, որ ՈՒկրաինան չի կարող տնտեսապես մրցակցել Ռուսաստանի հետ։ Սակայն մենք պետք է նաև հաշվի առնենք, որ Եվրոպան օգնություն է տրամադրում։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կարող է հավերժ տնտեսական օգնություն տրամադրել ՈՒկրաինային»,- Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։               
 
25.09.2025 | 22:00
Տե՛ր Հիսուս,
օրհնությունդ խնդրում եմ այսօր իմ տան ու ընտանիքի համար։
Ամենակարող Տե՛ր,
Դու ես ընտանիքի Հիմնադիրը և Սիրո Արարիչը։
ԵրբԱդամին ու Եվային միացրիր,
Դու ցույց տվեցիր, որ մարդը կոչված չէ միայնակ ապրելու,
այլ՝ սիրո ու միաբանության մեջ։
Եվ այսօր ես աղաչում եմ՝
թող իմ ընտանիքը լինի այն փոքրիկ եկեղեցին,
որտեղ Քո Սուրբ Հոգին մշտապես բնակվում է։
Դու Տեր,
որ ընտանիքը հաստատեցիր ի սկզբանե,
Շաղախիր օրհնություններդ մեր տան հիմքերում,
Որպեսզի մեր սրտերը միաբան լինեն Քո սիրո մեջ։
Օրհնի՛ր մեր տան մուտքն ու ելքը,
օրհնի՛ր մեր սեղանը և հացը, որ ուտում ենք։
Պահիր և պահպանիր մեր ընտանիքը բոլոր փորձություններից այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
