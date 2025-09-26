Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.09.2025
 
Նորություններ » Թե բա` ցուցմունք եք տալիս Հայաստանի դեմ

26.09.2025 | 11:12

Սա ասում է մեկը, ով հինգ տարի իր քայլերով և հայտարարություններով հետևողականորեն արդարացրել է Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Արցախի և ՀՀ֊ի նկատմամբ։

Սա ասում է մեկը, ով Արցախը ճանաչել է Ադրբեջանի կազմում, դրանով փորձելով լեգիտիմացնել Ադրրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումը, էթնիկ զտումը, ցեղասպանությունը։

(Չէ՞ որ Պրահայի հայտարարությունից հետո, ըստ Ալիևի, դա արդեն իր տարածքն էր, ինչ ուզեր կաներ)։

Սա ասում է մեկը, ով միջազգային դատարաններից հետ է կանչում Ադրբեջանի դեմ դատական հայցերը։

Սա ասում է մեկը, ով հայտարարում է, որ Հայաստանի տիրապետության տակ կան ադրբեջանական տարածքներ, դրանով արդարացնելով Ադրբեջանի` ՀՀ-ին ներկայացվող նոր տարածքային պահանջները, Արդբեջանի զինված ուժերի ներկայությունը մեր տարածքում, նաև հնարավոր հարձակումը ՀՀ-ի վրա:

Սա ասում է մեկը, ով Ալիևի պահանջով Հայաստանում Սահմանադրություն է փոխում` ընդունելով, որ մենք տարածքային պահանջներ ունենք հարևան երկրներից:

Իսկ այսօրվա ցուցմունքով Փաշինյանը նոր բարձունք նվաճեց անգամ իր համար` հայտարարելով, որ մեր զինվորներն Արցախում եղել են օկուպանտներ (նման ձևակերպում միայն Ալիևն է արել): Իսկ սա նշանակում է, որ Արցախի և Հայաստանի համար կռված տղերքն այլևս անջատողականներ են և առաջիկայում կարող են հալածվել Նիկոլի կողմից՝ Ալիևի պահանջով։

Լավ կլինի այլևս ցուցմունքներից չխոսես, քեզ հեռացնելուց հետո էլ մենք դեռ երկար ժամանակ քո արած հայտարարությունների և տված ցուցմունքերի տակից պետք է դուրս գանք:

Ատելությունն այնքան է կուրացրել այս մարդուն, որ չի էլ նկատում, ինչպես է իր ժողովրդի դեմ ցուցմունք տալով՝ ցուցմունք գրում իր իսկ դեմ: Միայն նա կարող էր նախորդ ղեկավարներին մեղադրել Արցախ զինվորներ ուղարկելու մեջ` անտեսելով հատուկ փիառ արշավով իր ընտանիքի անդամներին Արցախի իբր առաջնագիծն ուղարկելն ու այտեղ նրանց գործած իբր հերոսությունները թմբկահարելը:

Մի խոսքով, ունենք իրավիճակ, երբ իշխանամոլությամբ տարված, սկսել է ցուցմունք տալ ոչ միայն սեփական ժովորդի, այլև սեփական ընտանիքի անդամների ու իր դեմ:

Իշխան ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ

Հ.Գ.

Ի միջի այլոց, չզարմանաք, երբ Փաշինյանի տված ցուցմունքների հիման վրա առաջիկայում Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարների ռեպարացիաներ սկսի պահանջել Հայաստանից:

