«Մեր ժողովրդին անուն ու պատիվ են բերելու ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ արվեստում, գիտության և կրթության ասպարեզում աչքի ընկած տաղանդավոր հայ անհատները»։
Մոտավորապես այսպիսի ուղերձ է հայրենակիցներին հղել մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանը կալանավայրից։
Սա բոլորովին նոր մոտեցում է Հայաստանի Հանրապետության զարգացման և բարգավաճման ճանապարհին։
Հայաստանը զավթած փոքրիկ խմբակը բացի պառակտիչ գործունեությունից, յոթ տարի շարունակ ոչինչ չարեց Հայաստանի ինտելեկտուալ զարգացման համար, ընդհակառակը, վերացրին գիտությունը, կրթությունը և արվեստը խթանող բոլոր տեսակի մրցանակները և աջակցության աղբյուրները, խարխլեցին գիտությունների ակադեմիան, կրթական համակարգը։
Հիմա էլ «Ակադեմիական քաղաք» անվան տակ սպառնում են հիմնահատակ կործանել բարձրագույն կրթության համակարգը։
Իրենց ոչ այնքան հետաքրքրում է Հայաստանի կրթական համակարգի զարգացումը, այլ մայրաքաղաքի սրտում գտնվող ինստիտուտների և համալսարանների շենքերը, որոնք իրենց անձնական շահի համար անգնհատելի չալաղաջ են։
Ես հավատում եմ Սամվել Կարապետյանի մտահղացմանը։
Աստված օգնական։
Լևոն ՋԱՎԱԽՅԱՆ