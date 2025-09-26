Պետրեուսը Սիրիայի նախագահի ժ/պ ալ-Ջուլանիի երկրպագուն է

Գեներալ Պետրեուսը, ԿՀՎ նախկին տնօրենը, ով Գոլանիի հետ կապված տեղեկատվության համար սահմանել էր 10 միլիոն դոլար գլխագին, սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում անցկացվող Կոնկորդիա գագաթնաժողովում դիմեց «Թահրիր ալ-Շամ» ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ, Սիրիայի նախագահի ժ/պ ալ-Ջուլանիին.
«Դուք շատ երկրպագուներ ունեք, իսկ ես նրանցից մեկն եմ, և մենք անհանգստանում ենք ձեզ համար․․․»։
Ալ-Ջուլանի. «Մենք պետք է փնտրենք սիրիացիների և իսրայելցիների համատեղ ապրելու ուղիներ»։
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հղումը՝
https://www.facebook.com/watch?v=986026546997826