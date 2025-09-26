Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Անցյա՞լ է, թե՞ պարզապես ծպտվել է կոստյումի և փողկապի միջոցով

26.09.2025 | 12:20

Իհարկե կան նրանք, ովքեր ալ-Ջուլանիին վերաբերվում են իբրև մի դեմոկրատ առաջնորդի, իբրև սիրիական «մեսիայի», սակայն հնարավոր չէ նրա ճակատից ջնջել իր անցյալը, որը դեռ հարց է` անցյա՞լ է, թե՞ պարզապես ծպտվել է կոստյումի և փողկապի միջոցով։

Նյու-Յորքում ալ-Ջուլանիին է մոտենում Դյուզեն Թեքքալը Գերմանիայից (հղումը՝ Հ․Գ․-ում), ով Դիրաբեքիրի քրդուհի է ծագմամբ։

Թեպետ սկզբում ալ-Ջուլանին պատրաստվում է պատասխանել, սակայն իմանալով Դյուզեն Թեքքալի ծագումը և ազգությունը, հրաժարվում է պատասխանել։

Ի դեպ, քրդական աղբյուրներն ասում են, որ Düzen Tekkalը կրոնական պատկանելությամբ եզդի է (ձևակերպումը քրդական տեղեկատվական միջոցներինն է):

«Իսլամական պետություն» ահաբեկչական խմբավորումներն հենց եզդի ժողովրդի դեմ Իրաքում իրականցրեցին ցեղասպանություն, իսկ ալ-Ջուլանին այդ ժամանակ խմբավորմանը հարող ալ-Քայիդայի իրաքյան բջիջի անդամ էր։

Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․

Հղումը՝

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Նոր մոտեցում
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
