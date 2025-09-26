Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Ինչու՞ է Փաշինյանը մեջտեղ բերել նոր Հանրապետություն ստեղծելու թեզը

Ինչու՞ է Փաշինյանը մեջտեղ բերել նոր Հանրապետություն ստեղծելու թեզը

26.09.2025 | 12:51

Այսօրվա Սահմանադրությունը արգելում է որևէ պարագայում փոփոխել Սահմանադրության նախաբանը (հետևաբար նաև դրանում առկա Անկախության հռչակագրի հղումը):

Այսօրվա Սահմանադրությունը հստակ սահմանում է, որ Սահմանադրության նախաբանը ևս մի քանի հոդված անփոփոխելի են: Դրանք չեն կարող փոփոխվել որևէ քվեարկության արդյունքում, այդ կետերը չեն կարող անգամ դրվել քվեարկության:

Իսկ Ալիևը պահանջում է փոխել հենց նախաբանը:

Հենց այդ պատճառով էլ Փաշինյանը մեջտեղ է բերել նոր Հանրապետություն ստեղծելու թեզը, որ հնարավորություն ունենա քվեարկության դնելու միանգամայն նոր տեքստ:

Քրիստինե ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

