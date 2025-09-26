Հենց էս է 4-րդ հանրապետությունը, շնորհավոր

Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցերով ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչն է՝ Սթիվ ՈՒիտկոֆը: Ասում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցերով իրենց՝ Թրամփի վարչակազմին, խորհրդատվություն են մատուցում գլխավոր թուրք դիվանագետն ու գլխավոր թուրք չեկիստը:
Հիմա պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Սպիտակ տանը: Հայաստանի հարցեր, պետական շահեր, սահմաններ, միջանցք, գերիներ… այս ամենը Սպիտակ տանը քննարկել են Թուրքիայի վասալ Ալիևը, Թուրքիայի վասալ Ալիևի վասալ Նիկոլը ու փաստացի Թուրքիայի ինստրուկտաժ արած Դոնալդ Թրամփը:
Հենց էս ա 4-րդ հանրապետությունը, շնորհավոր։
Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Հ․Գ․
Տեսանյութը՝
https://www.facebook.com/580173196/videos/664302966718233