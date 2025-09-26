Մանրամասն որոնում (արխիվ)
26.09.2025
 
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Նորություններ » Հենց էս է 4-րդ հանրապետությունը, շնորհավոր

26.09.2025 | 13:19

Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցերով ԱՄՆ նախագահ Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչն է՝ Սթիվ ՈՒիտկոֆը: Ասում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարցերով իրենց՝ Թրամփի վարչակազմին, խորհրդատվություն են մատուցում գլխավոր թուրք դիվանագետն ու գլխավոր թուրք չեկիստը:

Հիմա պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունեցել Սպիտակ տանը: Հայաստանի հարցեր, պետական շահեր, սահմաններ, միջանցք, գերիներ… այս ամենը Սպիտակ տանը քննարկել են Թուրքիայի վասալ Ալիևը, Թուրքիայի վասալ Ալիևի վասալ Նիկոլը ու փաստացի Թուրքիայի ինստրուկտաժ արած Դոնալդ Թրամփը:

Հենց էս ա 4-րդ հանրապետությունը, շնորհավոր։

Միհրան ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Հ․Գ․

Տեսանյութը՝

