26.09.2025
 
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
«Հունվարի 27»-ը ի՞նչ կապ ունի «հիշատակի» և «խոնարհումի» հետ

26.09.2025 | 16:12

Հունվարի 27-ը որպես «Հիշատակի և խոնարհումի օր» սահմանելու մասին օրինագիծը հենց «հունվարի 27»-ին միայն աննորմալ մեկը կարող էր հղանալ։

Ադրբեջանը Արցախի դեմ ագրեսիվ պատերազմ սկսել է սեպտեմբերի 27-ին, իսկ մեր աննորմալները, Ադրբեջանին չնեղացնելու համար, որոշել են «Հիշատակի և խոնարհումի օր» սահմանել հունվարի 27-ը։ Ուզում ես հարցնել էս միտքը հղացողներին՝ «հունվարի 27»-ը ի՞նչ կապ ունի, բայց դե, ինչպես ձեր 4-րդ հանրապետություն ասվածը, էնպես էլ սա նույն տրամաբանության մեջ են:

Դուք ուղղակի անկարող եք մտածել մի բան, որը ո՛չ թե կպառակտի, այլ կմիավորի մարդկանց՝ գոնե ցավի շուրջ․․․

Ոնց որ ձեր «քաղաքացու օրը», էնպես էլ սա ուղարկվելու է գրողի ծոցը, որովհետև այդ օրվա հետ մենք չունենք ո՛չ մի էմոցիա: «Հիշատակի և խոնարհումի օրը» սեպտեմբերի 27-ն է լինելու:

Արա Պողոսյան

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Նոր մոտեցում
Մնում է, որ քրիս­տո­նեա­կան ու­ղուց շեղ­ված­նե­րը հաս­կա­նան ա­յա­թո­լա Խա­մե­նեիի ու­ղեր­ձի ի­մաս­տը
Ընդդիմության դոնքիշոտյան կռիվը խոսափողահողմաղացների դեմ
