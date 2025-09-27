Այսօր լուսադեմին, Արցախի Ակնայի շրջանում, որը 2020-2023 թթ․ ընթացքում բռնազավթվեց և հայաթափվեց Ադրբեջանի կողմից, ականի պայթյունից Հեյդարի ուղեգիր շահեց ևս մեկ ահաբեկիչ։
44-օրյա պատերազմի մասնակից Սեյիֆ Ախմեդովը ծառայել է ադրբեջանի բանակի կենտրոնական հետախուզական վաշտում։
Նա երկու անգամ վերապատրաստվել է Թուրքիայի հատուկ ջոկատայինների պատրաստման ճամբարներում։
Պատերազմի ընթացքում դրսևորած դաժանության և խորամանկության համար Ախմեդովը Բաքվում առավել հայտնի էր «հետախույզ Gizir Xanı» «պրապրչիկ խան» մականվամբ։
Տեսագրություններում հենց նա է, ով ներխուժելով հայկական բնակավայրեր՝ սարսափեցնում էր խաղաղ բնակիչներին։
Ոչինչ չի մոռացվել...
Հրանտ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ