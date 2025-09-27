Մանրամասն որոնում (արխիվ)
27.09.2025
 
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Նորություններ » Ականի պայթյունից Հեյդարի ուղեգիր շահեց ևս մեկ ահաբեկիչ

Ականի պայթյունից Հեյդարի ուղեգիր շահեց ևս մեկ ահաբեկիչ

Ականի պայթյունից Հեյդարի ուղեգիր շահեց ևս մեկ ահաբեկիչ
26.09.2025 | 18:43

Այսօր լուսադեմին, Արցախի Ակնայի շրջանում, որը 2020-2023 թթ․ ընթացքում բռնազավթվեց և հայաթափվեց Ադրբեջանի կողմից, ականի պայթյունից Հեյդարի ուղեգիր շահեց ևս մեկ ահաբեկիչ։

44-օրյա պատերազմի մասնակից Սեյիֆ Ախմեդովը ծառայել է ադրբեջանի բանակի կենտրոնական հետախուզական վաշտում։

Նա երկու անգամ վերապատրաստվել է Թուրքիայի հատուկ ջոկատայինների պատրաստման ճամբարներում։

Պատերազմի ընթացքում դրսևորած դաժանության և խորամանկության համար Ախմեդովը Բաքվում առավել հայտնի էր «հետախույզ Gizir Xanı» «պրապրչիկ խան» մականվամբ։

Տեսագրություններում հենց նա է, ով ներխուժելով հայկական բնակավայրեր՝ սարսափեցնում էր խաղաղ բնակիչներին։

Ոչինչ չի մոռացվել...

Հրանտ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր մոտեցում
Նոր մոտեցում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.