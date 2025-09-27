Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Աստվածային ինքնազսպում

26.09.2025 | 21:59
Սեպտեմբերի 27
Մի՞թե Իմ ձեռքը կարճացել է, որ չկարողանա փրկել: Ո’չ, երբեք: Փրկելու Իմ զորությունը ավելանում է, երբ ավելանում է Իմ փրկությունը հասկանալու քո կարողությունը: Նշանակում է զորությունից՝ զորություն, կատարելությունից՝ կատարելություն, մենք միասին ենք անցնում:
Անսահման է հրաշք գործելու Իմ կարողությունը երկնային տարածքներում, թեև յուրաքանչյուր մարդու համար` Իմ այդ զորությանը տիրանալու սահմանափակումներ կան, բայցայդ էլ միայն մարդու գիտակցության ու ընկալման պակասի պատճառով:
Իմ կարողությունը փրկելու ու պահպանելու գործում ոչ մի սահման չի ճանաչում: Ոչ միայն չի կարճացել ձեռքս, այլ այն «ավելի է երկարել», կամենալով ու սպասելով, որ օրհնելու, օգնելու, փրկելու առաջարկություն լինի:
Ահա թե որքան նրբանկատորեն եմ վերաբերում ամեն մի առանձին հոգու անհատական իրավունքին:
Երբեք, ոչ մեկին չեմ պարտադրում Իմ օգնությունը և փրկությունը:
Թերևս, մարդկության համար կրած Իմ տառապանքներից այս մեկը ամենածանրն է, որովհետև հարկադրված եմ զսպել օգնելու Իմ Աստվածային Անհամբերությունը և ցանկությունը` մինչև որ հոգու կանչը Ինձ գործելու իրավունք տա:
Մտածեք այն սիրո մասին, որ այս իրողությունն է արտահայտում:
Սփոփեք Իմ սպասող, սիրող, անձկությամբ ակնկալող սիրտը պահանջելով Իմ օգնությունը, առաջնորդությունը և հրաշագործ կարողությունը:
Թրամփի մեսիջը․ աջակցություն՝ ՈՒկրաինային, բայց բեռը՝ Եվրոպայի վրա

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ՈՒկրաինան, Եվրամիության աջակցությամբ, կարող է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից գրավված բոլոր տարածքները։
Նա վստահ է, որ ԵՄ-ի ու ՆԱՏՕ-ի ֆինանսական աջակցության պայմաններում «սկզբնական սահմանները» շատ իրական տարբերակ են...

Նոր մոտեցում
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
