27.09.2025
 
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
26.09.2025 | 22:00
Տե՛ր իմ,
Քեզ եմ նայում այս նոր օրվա լուսաբացին,
քանի որ առանց Քեզ ոչինչ չեմ կարող անել։
Հիշեցնում ես․
«Հավատա՛ Տիրոջը և բարին արա»,
և ես ուզում եմ բարությամբ քայլել իմ եղբայրների առջև։
Հիշեցնում ես․
«Ուրախացի՛ր Տիրոջով»,
և ես Քեզ եմ նայում, Տե՛ր, որպես իմ ուրախության աղբյուր։
Հիշեցնում ես․
«Քո ճանապարհը Տիրոջը հանձնի՛ր»,
և ես իմ սիրտը դնում եմ Քո ձեռքին։
Ո՜վ Տեր,
խաղաղություն տուր ինձ այս օրվա մեջ,
Որպեսզի չխախտվի սրտիս հանդարտությունը։
Խոհեմություն տուր ինձ,
Որպեսզի չսխալվեմ մարդկանց հանդեպ։
Օրհնյալ ես Դու, որ լսում ես աղոթքիս ձայնը։
Օրհնյալ ես Դու, որ չես թողնում իմ հոգուն մենակ։
Օրհնյալ ես Դու, որ քայլում ես ինձ հետ օրվա ճանապարհներին։
Եվ թող միշտ փառաբանվի Քո անունը այս աշխարհում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
Մեկնաբանություններ

