Աղոթարան
26.09.2025 | 22:00
Տե՛ր իմ,
Քեզ եմ նայում այս նոր օրվա լուսաբացին,
քանի որ առանց Քեզ ոչինչ չեմ կարող անել։
Հիշեցնում ես․
«Հավատա՛ Տիրոջը և բարին արա»,
և ես ուզում եմ բարությամբ քայլել իմ եղբայրների առջև։
Հիշեցնում ես․
«Ուրախացի՛ր Տիրոջով»,
և ես Քեզ եմ նայում, Տե՛ր, որպես իմ ուրախության աղբյուր։
Հիշեցնում ես․
«Քո ճանապարհը Տիրոջը հանձնի՛ր»,
և ես իմ սիրտը դնում եմ Քո ձեռքին։
Ո՜վ Տեր,
խաղաղություն տուր ինձ այս օրվա մեջ,
Որպեսզի չխախտվի սրտիս հանդարտությունը։
Խոհեմություն տուր ինձ,
Որպեսզի չսխալվեմ մարդկանց հանդեպ։
Օրհնյալ ես Դու, որ լսում ես աղոթքիս ձայնը։
Օրհնյալ ես Դու, որ չես թողնում իմ հոգուն մենակ։
Օրհնյալ ես Դու, որ քայլում ես ինձ հետ օրվա ճանապարհներին։
Եվ թող միշտ փառաբանվի Քո անունը այս աշխարհում այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն
