Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Հայաստանի ապագան չի կարող կառուցվել պարտվածների թելադրած օրակարգի վրա

27.09.2025 | 11:38

Սեպտեմբերի 27-ը մեր նորագույն պատմության` թերևս ամենածանր հիշողության օրն է։ Հինգ տարի առաջ սկսվեց պատերազմ, որն ունեցավ ողբերգական հետևանքներ՝ հազարավոր զոհեր, տարածքային կորուստներ և ամենից ցավալին՝ պետականության հիմքերի խոցում։

Սակայն նույնքան ծանր է այն իրողությունը, որ մենք, որպես հանրություն, այս տարիների ընթացքում ամբողջականորեն չենք վերլուծել մեր պարտության պատճառները։ Այդ բացթողումը վերածվեց համաժողովրդական տրավմայի երկարաձգման և հասարակական դեգրադացիայի՝ ապագայի տեսլականի խեղման։

Պարտությունը միայն ռազմի դաշտում չէր։ Այն նաև արդյունք էր ապիկար և անպատասխանատու իշխանության, որն այսօր էլ շարունակում է պարտությունը վերածել «խաղաղության» կեղծ օրակարգի։ Այն նաև արդյունք էր քաղաքականության մեջ արժեհամակարգային ճգնաժամի, պետական ինստիտուտների նպատակասլաց քայքայման և հասարակության թուլացման։

Առանց այդ իրականության հետ առերեսվելու՝ մենք չենք կարող հաղթահարել ոչ մեր անցյալի ցավը, ոչ էլ գծել արժանապատիվ ապագայի ուղին։ Սեպտեմբերի 27-ը պետք է լինի ոչ միայն սգի, այլև՝ ճշմարտության պահանջի օր։

Այդ ճշմարտությունը պարզ է: Պարտության պատասխանատուները չեն կարող լինել հաղթանակի հեղինակներ։ Իսկ Հայաստանի ապագան չի կարող կառուցվել պարտվածների կողմից թելադրված օրակարգի վրա։ Միայն այդ ճանապարհով կարող ենք վերագտնել ուժը, միասնությունը և պետականության վերակառուցման հնարավորությունը։

Դավիթ Անանյան

