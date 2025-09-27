Մանրամասն որոնում (արխիվ)
Թուրքական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ բանակցությունները «բազմաթիվ ուղղություններով զգալի առաջընթացի» են հանգեցրել։ Այս մասին Վաշինգտոնից վերադառնալու ճանապարհին, ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նախօրեին հանդիպում է անցկացրել ԱՄՆ առաջնորդի հետ Սպիտակ տանը։               
 
Այսօր ամեն ինչ փոխվել է

27.09.2025 | 11:45

Կար ժամանակ, երբ սեպտեմբերը մեր ժողովրդի համար հաղթանակների և ձեռքբերումների ամիս էր: Սեպտեմբերին էր, որ մենք ազգովի տոնում էինք Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձերը, կազմակերպում Հաղթանակի տոնահանդեսներ, հպարտանում մեր երկու հայկական պետականությունների կայացածությամբ, տարածաշրջանում նրանց ունեցած ազդեցությամբ և ապագայի հանդեպ տածած հավատով:

Այսօր ամեն ինչ փոխվել է: Սեպտեմբերը հաղթանակների և ձեռքբերումների ամսից վերածվել է պարտությունների և կորուստների, անկումների և հայրենազրկման, գաղթի և ցավի ամսի... Իսկ թե ինչո՞ւ, ՄՏԱԾՈՂ ՀԱՅԻՆ, թերևս, պատասխանը հայտնի է:

Հ.Գ. Երեկ և այսօր բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում լրատվամիջոցներից: Նրանց հետաքրքրում է իմ կարծիքն ու մտածումները 44-օրյայի շուրջ: Պատասխանս մեկն էր ու է՝ ամեն ինչ այնքան պարզ է ու ասված, որ ավելացնելու ոչինչ դեռ չունեմ:

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 37

