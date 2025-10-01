Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Նորություններ » Սարսափելի ու ճակատագրական է, երբ ռազմադաշտում կրած պարտությունը սրընթաց շարունակվում է պարտված երկրի ներսում

Սարսափելի ու ճակատագրական է, երբ ռազմադաշտում կրած պարտությունը սրընթաց շարունակվում է պարտված երկրի ներսում

Սարսափելի ու ճակատագրական է, երբ ռազմադաշտում կրած պարտությունը սրընթաց շարունակվում է պարտված երկրի ներսում
27.09.2025 | 13:08

Հինգ տարի առաջ այս օրը սկսվեց, ավելի ճիշտ, շարունակվեց 1994-ին չավարտված պատերազմը։

Ռազմադաշտում Հայաստանը պարտվեց, սակայն պարտությունների շղթան չի ավարտվել։ Այդպես է ցանկացած պատերազմի պարագայում, պարտությունը երկար իներցիա ունի, հատկապես, երբ այն պարտվողին խորապես չի սթափեցրել, վերակերպման և ուղղվելու ցանկություն չի առաջացրել։

2025 թվականի Հայաստանը շատ է տարբերվում 2020-ի Հայաստանից, զուտ ձևական առումով, բովանդակային առումով վիճակն ավելի բարդ է։

Եթե նախկինում հասարակությունը գոնե որոշակի սիմվոլների ու արժեքների նկատմամբ ձևական հավատ ուներ, այժմ այդ սիմվոլներն էլ են մոռացվում, ապամոնտաժվում հիշողությունից։

Բավական է մի քանի ամիս Հայաստանից բացակայել, որպեսզի զգացվի փոփոխությունների ահռելի արագությունը։

Սպառողական հասարակությունը չունի որևէ օրինական ու բարոյական չափանիշ։ Հասարակության լայն շերտերը, իրար աչք տալով, մտել են սարսափելի մրցակցության մեջ, թե ում հեռախոսը, մեքենան, քեֆն ու հարսանիքը ավելի լավը կլինի, ով Երևանում տուն կառնի...

Եվ այս սպառողական մոլուցքը Հայաստանի ողջ բնակչությանը մտցրել է բանկային ստրկության տակ։ Սա է նոր Պետության մոդելը՝ վերցրեք վարկեր, վճարեք շատ հարկեր, իսկ, այսպես կոչված, հավելյալ արժեքը չի ավելանում։ Արտաքուստ կյանքը եռում է, մեքենաների մեծ շարժ կա, անճոռնի նորակառույց մրջնանոցներ են կառուցվում, բայց այս ամենի տակ բնական, առողջ կյանք չկա, չկա նաև հույս, հավատ, հանգստություն ու անկեղծ` մարդկային ուրախություն։

Որպեսզի բանկային ծանր բեռի տակ կքած հասարակության միտքը «առողջ» բաների շուրջ չկենտրոնանա, հասարակության ներվային համակարգը պարբերաբար խառնում են զանազան էմոցիոնալ ու շինծու թեմաներով։ Ստրուկները չպետք է շեղվեն։ Ողջ դատական համակարգը լծված է բանկային ստրկության անխափան աշխատանքը ապահովելու գործին։

44-օրյա պատերազմի մասին քչերն են հիշում, մարդիկ կարծում են, որ Ցեղասպանության, Ղարաբաղի, Արարատի ու պատերազմի մասին մոռանալով, կարելի է խաղաղ ապրել, վճարելով բանկային տոկոսները, բայց խաղաղությունը միշտ և հատկապես մեր պարագայում հարաբերական է։

Այսօր Գերմանիայի ու Ֆրանսիայի պես երկրներն են հայտարարում, որ գտնվում են պատերազմական վիճակում՝ լինելով Ուկրաինայից բավականին հեռավորության վրա։ Դա փորձի, գիտելիքների և պետական մտածելակերպի դրսևորում է, նաև պարզ ինքնապահպանման բնազդ, որոնցից զուրկ է Հայաստանը։ Եվրոպան պատերազմի վտանգ է զգում, Հայաստանում խաղաղության մասին անհոդաբաշխ ճառեր են։

Ռազմադաշտում կրած պարտությունը ամենասարսափելին չէ, սարսափելի ու ճակատագրական է, երբ այդ պարտությունը սրընթաց շարունակվում է պարտված երկրի ներսում։

2025-ի Հայաստանում չկա որևէ բարոյական և սահմանադրական նորմի նկատմամբ հարգանք, ամեն ոք իր գործում փորձում է կորզել առավելագույնը։ Եթե կարելի է համերկրացիների վրա վաճառել թունավոր սնունդ՝ վաճառվում է, անպիտան ծառայություն ու շինություն՝ վաճառվում է, որակի չափանիշ և զսպող գաղափար գոյություն չունի, բոլորը արդարանալու միջոց ու միտք ունեն։ Դավաճանությունը ենթագիտակցության մեջ դաջվել է, ոմանց համար նախկիններն են դավաճան, ոմանց համար՝ ներկաները, և ուրեմն դա նորմալ է ցանկացած մակարդակում...

Անխուսափելի մեծ պարտությունը դեռ առջևում է, երբ տանուլ կտանք նաև զուտ պետական, տնտեսական ոլորտներում հարևանների հետ մրցակցությունը, արդեն իսկ տանուլ ենք տվել։ Եթե նախկինում ինքնասփոփվում էինք մեր բառդակ «դեմոկրատիայով» ու Ադրբեջանի «դիկտատորական» համակարգով, այժմ դրանից էլ ենք զուրկ, աշխարհը մտել է մերկ պրագմատիզմի դաշտ, դեմոկրատիայի վրա թքած ունեն բոլորը, հատկապես՝ մեր ունեցած ծաղրադեմոկրատիայի վրա։ Հարևան բաց երախների առաջ Հայաստանը կեղծ տնտեսական աճ ու խաղաղություն է խաղում, հասարակությունը դեռ ասֆալտի ճոխության բերկրանքն է վայելում...

Ընդամենը պետք է մեկ, զուտ մեկ քայլ առաջ մտածել կարողանալ...

Չենք կարողանում։

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 576

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Վերջին օրերին իշխանական պաշտոնյաները շարունակում են գովերգել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հեռանկարը՝ այն ներկայացնելով որպես տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուր։ Սակայն խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատկերը այնքան էլ պարզ ու փայլուն չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Սթիվեն Հոքինգ․ երբ միտքը հաղթում է ֆիզիկական սահմանափակումներին
Սթիվեն Հոքինգ․ երբ միտքը հաղթում է ֆիզիկական սահմանափակումներին

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.