Նորություններ » Ելքը սահմանադրական եղանակով խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելն ու տուն ճանապարհելն է

27.09.2025 | 15:02

Եվ Հայաստանի Հանրապետության, և նրա քաղաքացիների, և ընդդիմության ու անգամ ՔՊ կուսակցության շահերից բխող մեկ լուծում կա. դա սահմանադրական եղանակով խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելն ու տուն ճանապարհելն է:

Մնացած բոլոր եղանակները, ընտրությունները ներառյալ, Նիկոլ Փաշինյանը վերածելու է կենաց ու մահվան կռվի, չխորշելով իր անձնական իշխանությունը պահելու համար երկիրը ներքաշել արյան ու քաղաքացիական բախումների մեջ՝ բազմապատկելով այդ կերպ նաև արտաքին ագրեսիայի հավանականությունը:

Ես հուսով եմ, որ պառլամենտական ընդդիմությունն այս տարրական բանը գիտակցում է:

Դրանից հետո արդեն կասկած չունեմ, որ հանրային լայն ճնշումը կդառնա իրողություն, ինչը կստիպի ՔՊ խմբակցության պատգամավորներին, իսկ նրանց մեծ մասը Նիկոլի ձեռքում պարզ պատանդներ են, անցնելու ժողովրդի կողմն ու իրենց մեկ քվեարկությամբ կանխելու Հայաստանի կործանումը:

Սամվել ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ

