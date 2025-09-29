Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.09.2025
 
2026-ի ընտրություններում մոլդովական ընդդիմադիրների օրն են ընկնելու
27.09.2025 | 15:31

Գեղեցկուհի լեսբոսուհի Մայա Սանդուն, որը Մոլդովայի նախագահ է աշխատում, պառլամենտական ընտրութուններից մի քանի օր առաջ երկրի բանտերը հեղեղեց ընդդիմադիրներով: Մինչ այդ նա նստեցրեց Եվգենիա Գուցուլին՝ Գագաուզիայի ընտրյալ ղեկավարին: Դրանից առաջ նստեցրեց նախկին նախագահ Դոդոնին: Իսկ վերջին նախագահական ընտրությունները հաղթեց ամենախայտառակ կեղծիքներով՝ ձայները կեղծելով սփյուռքում:

Մի խոսքով, կատարյալ փաշինյան նիկոլուհի։

Ինչի՞ համար եմ գրում այս մասին:

Գրում եմ ժողվարչապետի հետ 2026-ին ընտրությունների գնացողների համար, որպեսզի տեսնեն ու հասկանան, որ մոլդովական ընդդիմադիրների օրն են ընկնելու:

Եվ հետևություններ անեն՝ նկատի ունենալով այն, որ սրանց` արևմտյան գործակալական ցանցերին ու գրանտակերներին, ընտրություններով հաղթել հնարավոր չէ, թող մեկ այլ բան, ասենք, հեղափոխություն՝ ըստ ժողվարչապետի հորդորի:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

