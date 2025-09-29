Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Նորություններ » Նախընտրական արգելավազք

Նախընտրական արգելավազք

Նախընտրական արգելավազք
27.09.2025 | 15:42

Իմ բոլոր գրառումներում, երբեք կորպորատիվ շահ չեմ ունեցել: Գրում եմ այն, ինչ տեսնում եմ:

ՈՒնենք իշխանություն, որը չնայած հայտնի կատարված ու կատարվող իրադարձություններին, ցանկանում է պահել իշխանությունը, վերարտադրվել:

Ի վիճակի՞ է արդյոք:

ՈՒնենք ընդդիմության տարբեր ուժեր, որոնք ցանկանում են վերցնել իշխանությունը:

Կարո՞ղ են:

Սկսեմ ընդդիմությունից։

Իշխանությունը վերցնել ցանկացող ընդդիմադիր ուժը պարտավոր է հայտարարել․

«...ես ինձ վրա եմ վերցնում, կառավարող ուժի կողմից, թե օբյեկտիվ, թե սուբյեկտիվ

պատճառներով ստեղծված ներկա իրավիճակից դուրս գալու պատասխանատվությունը»։

Եվ պարտավոր է բացատրել, որ ինքն ունի դրա իրավունքը:

Ամենապարզ օրինակը, թե ունի՞ դրա իրավունքը՝

Ինչպե՞ս է վարվելու ասենք Վաշինգտոնում նախաստորագրված հռչակագրի 6-րդ հոդվածի ՝ «Միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու» (Արցախն Ադրբեջանի ներքին գործն է այլևս), կամ նույնի 7-րդ հոդվածի՝ «Կողմերը որևէ 3-րդ կողմի ուժեր իրենց սահմանի երկայնքով չեն տեղակայի»։

Էլ չասած առավել բարդ իրավիճակների մասին:

Կա՞ այդպիսի ուժ:

Ավա՜ղ....

Իսկ ի՞նչ է անում իշխանությունը, ի դեմս վարչապետի:

* Ամենակոպիտ ու գռեհիկ ձևով ներկայումս վերաշարադրելով անցյալը՝ վերահսկում է ներկան: Վերահսկում հետաքրքրությունները:

* Փոփոխելով լեզվամտածողությունը, լեքսիկոնը, մտցնելով իր խոսույթը՝ վերահսկում է կոլեկտիվ մտածողությունը:

* Ստեղծելով տարաբնույթ թշնամիներ՝ վերահսկում է սերը, ուղղորդելով այն յուրաքանչյուրի հոգեհարազատ խմբին:

Այդպիսով ապահովելով ընտրություններին բարձր մասնակցությունը:

Ընտրությունների բարձր տոկոսային մասնակցությունը իշխանության տոտալ հաղթանակի հիմնական գրավականն է լինելու:

Իր քայլերով, իշխանությունը մարդուն սուբյեկտ լինելուց դարձնում է ֆունկցիա, դարձնում է դերասան՝ իր վաղուց սերտած դերով...

Ժամանակը չէ՞, հարգելի ընդդիմություն, դուրս գալ վարչապետական օրակարգի պարտադրանքից և սեփական օրակարգ ձևավորել:

Իշխանությանը 24 ժամ անիծել-պախարակելն օրակարգ չի: Դա երկնային մանանա է իշխանության համար...

Սաշա ԱՍԱՏՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 483

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Վերջին օրերին իշխանական պաշտոնյաները շարունակում են գովերգել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հեռանկարը՝ այն ներկայացնելով որպես տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուր։ Սակայն խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատկերը այնքան էլ պարզ ու փայլուն չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ
Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.