29.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Նորություններ » Բարդ ու անտեսանելի մարտադաշտ

Բարդ ու անտեսանելի մարտադաշտ

Բարդ ու անտեսանելի մարտադաշտ
27.09.2025 | 16:05

Ալգորիթմներով ստեղծվող գովազդը, արհեստական բանականության վրա հիմնված ու կեղծ քաղաքական վերլուծաբանների ապատեղեկատվական արշավները ճանաչողական պատերազմը դարձրել են ավելի բարդ ու անտեսանելի մարտադաշտ, որի առաջնագիծը մարդկային միտքն է, թիրախը՝ դրա գրավումը։

Ըստ մասնագետների, ճանաչողական պատերազմի շրջանակներում որքան շատ տարածվի կասկածամտությունը հակառակորդի շրջանում՝ յուրաքանչյուր տեղեկատվության վերաբերյալ, այնքան ավելի կթուլանա ճշմարտությունը ճանաչելու պատրաստակամությունը՝ այն տեսնել կամ լսելիս։

Ահա թե ինչու Հայաստանում հասարակությունը չի հավատում ոչ մեկին․․․

Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 527

.