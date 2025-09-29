Ալգորիթմներով ստեղծվող գովազդը, արհեստական բանականության վրա հիմնված ու կեղծ քաղաքական վերլուծաբանների ապատեղեկատվական արշավները ճանաչողական պատերազմը դարձրել են ավելի բարդ ու անտեսանելի մարտադաշտ, որի առաջնագիծը մարդկային միտքն է, թիրախը՝ դրա գրավումը։
Ըստ մասնագետների, ճանաչողական պատերազմի շրջանակներում որքան շատ տարածվի կասկածամտությունը հակառակորդի շրջանում՝ յուրաքանչյուր տեղեկատվության վերաբերյալ, այնքան ավելի կթուլանա ճշմարտությունը ճանաչելու պատրաստակամությունը՝ այն տեսնել կամ լսելիս։
Ահա թե ինչու Հայաստանում հասարակությունը չի հավատում ոչ մեկին․․․
Վազգեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ