Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Նորություններ » Ամենավերջին լուսանկարս

Ամենավերջին լուսանկարս

Ամենավերջին լուսանկարս
27.09.2025 | 17:16

25.09.2023թ.։

Այո, հենց այս օրը բռնեցի գաղթի ճամփան և դարձա գաղթական։

Ամենավերջին լուսանկարս... Ստեփանակերտն է։

Սա սովորական նկար չէ, այլ մի ամբողջ կյանք կա իմ աչքերում, իմ հոգում, իմ տան պատերի ներսում։ Իմ քաղաքը, մի վերջին անգամ փորձեցի զգալ, տեսնել, անվերջ նայում էի...

Իմ տան պահարանում դասավորված մնացին իմ երեխաների արցունքաթաթախ ծալված շորերը։

Իմ տան դուռը փակվեց և ներսում մնացին հիշողություններ։

Մի վերջին անգամ գնացի հայրական տունս տեսնելու, բայց չհամարձակվեցի բարձրանալ։

Պապաս բակում դիմավորեց մեզ.

- Օքսան, պապուն բալա, քինա, էնա Ելենը (քույրիկս) տոննա նկարում, պիցրաց տուվել մին վերջին անգամ տես, էլ տսնելուչս։

-Պապ, կարելչում։

Հանում եմ հեռախոսս ու փակ պատուհանիս մի վերջին անգամ՝ լացելով, հրաժեշտ տալիս։

Մանկությանս լուսանկարները չվերցրի։ Այն խնամքով թաքցրի պահարանի տակ։

Ֆիզիկապես էինք ապրում, բայց հոգեպես թաղված էինք։ Տակն ու վրա արված սիրտս նայում էր վերև, օգնություն հառաչում, բայց արտասվում էր երկինքը՝ մեր գլխին հորդառատ անձրև թափելով։

Կայծակն էլ հարվածում էր մեր ամենցավոտ տեղերին։ Սառած, այլայլված հայցքներով էինք նայում մեկս մյուսին, երբ իրար էինք հանդիպում ու լուռ փորձում հասկանալ, ի՞նչ է կատարվում, բայց չդիմանալով՝ բարձր լացում էինք։

Լացն էր մեր միակ ընկերը և այդ օրերին մեր հոգու անբաժան մասնիկն էր դարձել։

Ինչպե՞ս, ասեք, ինչպե՞ս ջնջեմ այս ամենն իմ հիշողությունից, երբ հետս կարողացա բերել ընդամենը մի բուռ հող և...

Շատ բան կա ասելու, բայց... բայց արցունքներս խեղդում են, չի ստացվում շարադրել։

Օքսաննա ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

Դիտվել է՝ 476

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Վերջին օրերին իշխանական պաշտոնյաները շարունակում են գովերգել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հեռանկարը՝ այն ներկայացնելով որպես տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուր։ Սակայն խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատկերը այնքան էլ պարզ ու փայլուն չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ
Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.