Մանրամասն որոնում (արխիվ)
29.09.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Նորություններ » Բնապահպանական աղետ

Բնապահպանական աղետ

Բնապահպանական աղետ
27.09.2025 | 17:29

Իրանում տեղի է ունեցել բնապահպանական աղետ. ամբողջությամբ ցամաքել է Ուրմիա լիճը՝ Ասիայի խոշորագույն աղի ջրամբարը, որն ուներ ավելի քան 4000 տարվա պատմություն։ Երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող այս հսկայական լիճը, որը ժամանակին իր չափերով տասն անգամ գերազանցում էր եվրոպական Բոդենի լճին, այժմ վերածվել է աղով պատված անապատի։ Արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս, որ 2025 թվականի ամռան դրությամբ լճից մնացել են միայն մի քանի ջրափոսեր։

Բնապահպաններն ու իրանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները ՈՒրմիայի անհետացումը համարում են աղետ, որի մեղավորը հենց կառավարությունն է։ Գտնում են, որ տարիներ շարունակ սխալ ջրային քաղաքականությունը հանգեցրել է այս ողբերգական հետևանքներին։

Ըստ Iran News Update-ի, երկրում գործում է ավելի քան մեկ միլիոն ապօրինի հոր, որոնք անխնա սպառել են ստորգետնյա ջրային պաշարները։

Իրավիճակը կտրուկ խորացրել է գյուղատնտեսությունը, որը սպառում է Իրանի ջրային ռեսուրսների անհավանական 88%-ը, միևնույն ժամանակ կազմելով երկրի ՀՆԱ-ի ընդամենը մոտ 10%-ը։

Այս անարդյունավետ կառավարման հետևանքով երկիրն ամեն տարի ծախսում է 43 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջուր, քան բնական աղբյուրները ունակ են վերականգնել։

Ճգնաժամի լրջությունն ընդունել է նաև երկրի ղեկավարությունը։

Հուլիսին նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը խոստովանել է, որ «Թեհրանն այլևս իսկապես ջուր չունի»։ Նրա խոսքով՝ իրավիճակն այնքան լուրջ է, որ իշխանությունները նույնիսկ քննարկում են 15 միլիոնանոց մայրաքաղաքը տեղափոխելու հնարավորությունը։

Ուրմիայի անհետացումն արդեն իսկ ծանր հարված է հասցրել հարյուր հազարավոր մարդկանց կյանքին։ Տարածաշրջանն այժմ տառապում է աղի փոթորիկներից։ Դրանք ոչնչացնում են հողի բերրի շերտը և գրեթե անհնարին դարձնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը՝ տեղի բնակչությանը թողնելով անորոշ ապագայի առջև։

ReOpen Media-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 443

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Վերջին օրերին իշխանական պաշտոնյաները շարունակում են գովերգել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հեռանկարը՝ այն ներկայացնելով որպես տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուր։ Սակայն խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատկերը այնքան էլ պարզ ու փայլուն չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ
Յուրաքանչյուր հայի մահվամբ աղքատանում է Հայկական աշխարհն իր բազմազանության մեջ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
2025 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.