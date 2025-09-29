Իրանում տեղի է ունեցել բնապահպանական աղետ. ամբողջությամբ ցամաքել է Ուրմիա լիճը՝ Ասիայի խոշորագույն աղի ջրամբարը, որն ուներ ավելի քան 4000 տարվա պատմություն։ Երկրի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող այս հսկայական լիճը, որը ժամանակին իր չափերով տասն անգամ գերազանցում էր եվրոպական Բոդենի լճին, այժմ վերածվել է աղով պատված անապատի։ Արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս, որ 2025 թվականի ամռան դրությամբ լճից մնացել են միայն մի քանի ջրափոսեր։
Բնապահպաններն ու իրանական ընդդիմադիր լրատվամիջոցները ՈՒրմիայի անհետացումը համարում են աղետ, որի մեղավորը հենց կառավարությունն է։ Գտնում են, որ տարիներ շարունակ սխալ ջրային քաղաքականությունը հանգեցրել է այս ողբերգական հետևանքներին։
Ըստ Iran News Update-ի, երկրում գործում է ավելի քան մեկ միլիոն ապօրինի հոր, որոնք անխնա սպառել են ստորգետնյա ջրային պաշարները։
Իրավիճակը կտրուկ խորացրել է գյուղատնտեսությունը, որը սպառում է Իրանի ջրային ռեսուրսների անհավանական 88%-ը, միևնույն ժամանակ կազմելով երկրի ՀՆԱ-ի ընդամենը մոտ 10%-ը։
Այս անարդյունավետ կառավարման հետևանքով երկիրն ամեն տարի ծախսում է 43 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջուր, քան բնական աղբյուրները ունակ են վերականգնել։
Ճգնաժամի լրջությունն ընդունել է նաև երկրի ղեկավարությունը։
Հուլիսին նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը խոստովանել է, որ «Թեհրանն այլևս իսկապես ջուր չունի»։ Նրա խոսքով՝ իրավիճակն այնքան լուրջ է, որ իշխանությունները նույնիսկ քննարկում են 15 միլիոնանոց մայրաքաղաքը տեղափոխելու հնարավորությունը։
Ուրմիայի անհետացումն արդեն իսկ ծանր հարված է հասցրել հարյուր հազարավոր մարդկանց կյանքին։ Տարածաշրջանն այժմ տառապում է աղի փոթորիկներից։ Դրանք ոչնչացնում են հողի բերրի շերտը և գրեթե անհնարին դարձնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը՝ տեղի բնակչությանը թողնելով անորոշ ապագայի առջև։
