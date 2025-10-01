Մանրամասն որոնում (արխիվ)
01.10.2025
 
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլատրել է ՈՒկրաինային հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին՝ Fox News-ի եթերում հայտարարել է ԱՄՆ հատուկ ներկայացուցիչ Քիթ Քելլոգը։ Նրա խոսքով՝ Պենտագոնը ՈՒկրաինային նման լիազորություն չի տվել, սակայն, Սահմանադրության համաձայն, Թրամփը երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, և բոլորը ենթարկվում են նրան:               
 
Աղոթարան

27.09.2025 | 22:00
Տե՛ր Աստված իմ,
այս լուսաբացին աչքերս հառած դեպի Քո անանց լույսը,
Դիմում եմ Քեզ ապաշխարության կանչով։
Ների՛ր ինձ այն ամենի համար, որ գործեցի անզգուշությամբ,
ներիր նաև այն մեղքերը, որ ծնվեցին իմ կամքից ու կուրությունից։
Քո ողորմությունը լայն է ավելի, քան ծովերը,
և Քո ներումն անսպառ է ինչպես լուսաբացները։
Քո լույսը խորտակում է խավարը,
և Քո ողորմությունը ջնջում է մեղքի հետքը։
Ո՜վ Տեր, հիշի՛ր ինձ, ոչ ըստ իմ գործերի,
այլ ըստ Քո անսահման ողորմության։
Քանզի եթե գործերովս դատես ինձ,
ոչ ոք չի կանգնի Քո արդարության առաջ։
Տե՛ր Հիսուս,
ես ապավինում եմ Քո խաչին,
քանի որ այնտեղ է իմ փրկության զորությունը։
Քո արյունով, որ թափվեց Գողգոթայի բարձունքում,
Բժշկիր ինձ հոգով և մարմնով։
Ամեն մի քայլով թող մոտենամ Քեզ,
և ամեն մի խոսքով թող փառավորեմ Քո անունը, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից
Ամեն։
Տարածաշրջանային

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Սահմանների բացման պայմաններում ամենաարագ երևացող հետևանքը լինելու է թուրքական ապրանքների ինտենսիվ ներթափանցումը հայաստանյան շուկա

Վերջին օրերին իշխանական պաշտոնյաները շարունակում են գովերգել Թուրքիայի հետ սահմանների բացման հեռանկարը՝ այն ներկայացնելով որպես տնտեսական մեծ հնարավորությունների աղբյուր։ Սակայն խորքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ պատկերը այնքան էլ պարզ ու փայլուն չէ...

Սոցցանցային գրառումներ

Սթիվեն Հոքինգ․ երբ միտքը հաղթում է ֆիզիկական սահմանափակումներին
Սթիվեն Հոքինգ․ երբ միտքը հաղթում է ֆիզիկական սահմանափակումներին

«Իրատես» թերթի արխիվից

Մեր պատմության մետաղյա ասպետները
Մեր պատմության մետաղյա ասպետները

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
Օգտակար գործողության գործակիցը` զրո
