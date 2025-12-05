Յամամոտո Ցունետոմոն մի առիթով ասում է (Hagakure). «Պատերազմում հաղթում է նա, ով դեռ մարտից առաջ վճռել է՝ ոչ մի կերպ չզիջել»։
Այնուհետև հաղթանակի մասին ևս մի կարևոր միտք, որն ընկած է բոլոր դիմադրությունների հիմքում.
«Միայն նա է հաղթում, ով այլևս չունի երկմտանք»։
Եթե սրան հավելենք Սուն Ցզիի հայտնի միտքը, որ պատերազմում հաղթում է նա, ով հաղթել է մինչև պատերազմն սկսվելը, ապա ակնհայտ կդառնա, որ հաղթանակն ունի առաջին հերթին հոգեբանական բնույթ, հետո` կարգապահություն և նախնական աշխատանք և միայն վերջում` նախապես ստեղծված հաղթանակը ամրագրել հողի վրա։
Արա ՊՈՂՈՍՅԱՆ