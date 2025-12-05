Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի հարձակումը հակասահմանադրական է, հակապետական, հակահայկական:
Դա ադրբեջանաթուրքական պատվեր է:
Դա անբարոյական ու հակաքրիստոնեական վարքագիծ է:
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման գնացած և հուդայական վարքագիծ դրսևորած «հոգևորականները» պետք է կարգալույծ արվեն ու դասվեն Արցախը և Հայաստանի տարածքները հանձնածների շարքին:
Հայաստանի բոլոր արժանապատիվ և պետականամետ քաղաքացիները, անկախ իրենց կրոնական հայացքներից, ազգությունից և քաղաքական նախասիրություններից, պետք է պաշտպանեն Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին՝ ադրբեջանաթուրքական պատվերով գործող Նիկոլ Փաշինյանի ոտնձգություններից:
Անդրանիկ Թևանյան