03.12.2025
 
Փարիզում Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպումից հետո Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ՈՒկրաինայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հեռախոսազրույցում՝ ասված է Ելիսեյան պալատի հայտարարության մեջ։ Մակրոնը ներկայացրել է Փարիզում նախագահ Զելենսկու այցի ընթացքում տեղի ունեցած քննարկումների մանրամասները՝ գրում է Le Monde-ը։               
 
Միացան Նիկոլի սրբապիղծ ընթացքին

28.11.2025 | 17:42

Ցավալի և աններելի է, որ մի խումբ սրբազաններ նստեցին այն մարդու կողքին, որը շարունակ վիրավորել է Վեհափառին, հայհոյել հոգևորականներին և նույնիսկ բանտարկել նրանց եղբայրներին։ Այս ամենին ականատես լինելով՝ նրանք պետք է կանգնեին Վեհափառի կողքին, բայց փոխարենը ընտրեցին դավաճանության ուղին՝ միանալով Նիկոլի սրբապիղծ ընթացքին։

Բնորոշել ավելի ճիշտ, քան հայր Ասողիկը, թերևս դժվար կլինի․

«Ամենայն խստությամբ դատապարտում եմ ուխտադրուժ և նենգադավ Սրբազան Հայրերին, ովքեր այսօր հանդես եկան իրենց բարձր կոչմանն ու աստիճանին անվայել և կանոնազանց ընթացքով։ … Հիմա ինչպե՛ս նայեմ նրանց երեսին... Իմ անվերապահ հավատարմությունը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին և Ամենայն Հայոց Հայրապետին»։

Հ.Գ. Անհապաղ կարգալուծություններ պետք է հետևեն։

Փայլակ Չոբանյան

Տարածաշրջանային

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

Աշխարհն ուժեղների մեջ բաժանելու «հին-բարի» ավանդույթը մնում է ուժի մեջ

ՈՒկրաինական միջնորդավորված պատերազմը Արևմուտքի ու Ռուսաստանի միջև մոտենում է իր ավարտին այն տարբերակով, երբ հիմնական հակառակորդներից (ԱՄՆ և Ռուսաստան) ոչ մեկին ձեռք չի տալիս այն շարունակելը, քանի որ խաղաղությունն ավելի շահավետ կարող է լինել, քան պատերազմը շարունակելը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի
Ձմեռվանից վախենալ պետք չի, կարևորը՝ մեր ներսում ձմեռ չլինի

«Իրատես» թերթի արխիվից

Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3
Թուրքիայի Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալ փաշայի ժամանակներից մինչ օրս․ առաջին սիոնիստական պետությունն աշխարհում-3

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
Պա­հան­ջում են հրա­ժա­րա­կան
