05.12.2025
 
Ռուսաստանն «ամեն դեպքում» կգրավի ՈՒկրաինայի Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը՝ հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ «Այս ամենը հանգում է դրան։ Կա՛մ մենք զինված ճանապարհով կազատագրենք այդ տարածքները, կա՛մ ուկրաինական զորքերը կլքեն այդ տարածքները և կդադարեցնեն այնտեղ մարտերը»,- ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով՝ Մոսկվան դեռևս լայնամասշտաբ պատերազմը սկսելուց առաջ էր առաջարկում Կիևին դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն ՈՒկրաինան «նախընտրել է կռվել»։               
 
Երբ երկուսը միաբանվում են

28.11.2025 | 21:59
Նոյեմբերի 29
Երբ երկու հոգի միաբանվեն...
Ե՛ս եմ Ճշմարտությունը:
Իմյուրաքանչյուր խոսքը ճշմարիտ է:
Իմ տված բոլոր խոստումները պիտի կատարվեն:
Ես ներկա եմ. «Երբ հավաքվեն Իմ անունով»:
Երբ կապվեն Ինձ հավատարմությամբ` Իմ կամքը կատարելու անմար եռանդով լցված:
Ես ներկա եմ իբրև ինքն իրեն հրավիրած հյուր:
Երբ Ես այդտեղ եմ, և ձեր խնդիրները Իմը դարձնելով` ձայնակցում եմ ձեր աղերսներին, ապա պարզ ու հասկանալի է, որ ձեր խնդրանքները կընդունվեն:
Բայց կարծում եմ, որ մարդիկ թերացել են ըմբռնել այն իրականությունը, որ կա այդ բառերի հետևում:
Երբ երկու հոգի միաբանված խնդրում են իմաստություն կամ անհրաժեշտ մի այլ բան` վստահ, որ իրենց խնդրանքը կկատարվի, ապա անշուշտ կկատարվի, եթե սահմանված է: Իսկ ահա, բոլորովին այլ իրողություն է, երբ երկու հոգի համաձայնում են աղոթել այդ խնդրանքի համար:
