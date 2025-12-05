Երբ երկուսը միաբանվում են
28.11.2025 | 21:59
Երբ երկու հոգի միաբանվեն...
Ե՛ս եմ Ճշմարտությունը:
Իմյուրաքանչյուր խոսքը ճշմարիտ է:
Իմ տված բոլոր խոստումները պիտի կատարվեն:
Ես ներկա եմ. «Երբ հավաքվեն Իմ անունով»:
Երբ կապվեն Ինձ հավատարմությամբ` Իմ կամքը կատարելու անմար եռանդով լցված:
Ես ներկա եմ իբրև ինքն իրեն հրավիրած հյուր:
Երբ Ես այդտեղ եմ, և ձեր խնդիրները Իմը դարձնելով` ձայնակցում եմ ձեր աղերսներին, ապա պարզ ու հասկանալի է, որ ձեր խնդրանքները կընդունվեն:
Բայց կարծում եմ, որ մարդիկ թերացել են ըմբռնել այն իրականությունը, որ կա այդ բառերի հետևում:
Երբ երկու հոգի միաբանված խնդրում են իմաստություն կամ անհրաժեշտ մի այլ բան` վստահ, որ իրենց խնդրանքը կկատարվի, ապա անշուշտ կկատարվի, եթե սահմանված է: Իսկ ահա, բոլորովին այլ իրողություն է, երբ երկու հոգի համաձայնում են աղոթել այդ խնդրանքի համար:
Մեկնաբանություններ